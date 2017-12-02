بطولة فرنسا داخل الحوض الصغير : سحنون يتوج بذهبية 50 مترا سباحة حرة

توج السباح الجزائري أسامة سحنون بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا سباحة حرة ومحطما الرقم القياسي الوطني، ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة فرنسا للسباحة في الحوض الصغير (25 مترا) بمدينة مونبيليي.

وأحرز سباح نادي مرسيليا زمنا قدره 21 ثا 26ج، متفوقا في السباق النهائي سهرة أمس الجمعة على الفرنسيين جيريمي ستارفيوس (21.50) وماكسيم غروسي(21.68).

وبهذه النتيجة حقق سحنون الحد الأدنى"أ"للمشاركة في بطولة العالم للسباحة 2018 بالصين.

وكان الرقم القياسي الوطني السابق (21.40) بحوزة السباح نبيل كباب منذ سنة 2008 والذي حققه في البطولة العالمية للسباحة بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وخلال افتتاح منافسات البطولة يوم الخميس، حطم ابن مدينة قسنطينة الرقم القياسي الوطني لسباق 100 متر فراشة باحتلاله المركز الثاني في النهائي (51.26)، وهذا لثاني مرة بعدما حسنه في التصفيات خلال الصبيحة (52.27).

كما تحصل البطل الجزائري على الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4x50 متر أربع سباحات، رفقة زملائه بنادي السباحين بمرسيليا أمس الجمعة.

وتتواصل منافسات بطولة فرنسا للسباحة التي انطلقت يوم الخميس داخل الحوض الصغير إلى غاية غدا الأحد بمدينة مونبيليي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية