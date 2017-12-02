الجــولة الـ13: الملاحقون يضيعون فرصة الاقتراب من أصحاب الصدارة

اهدرت أندية المطاردة فرصة الاقتراب من أصحاب المقدمة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم،إثر اكتفائهم بالتعادل في اختتام الجولة 13 التي جرت يومي الجمعة والسبت،مما سمح للمتصدر شباب قسنطينة ووصيفه شبيبة الساورة الابتعاد في المركزين الأول والثاني على التوالي وبفارق مريح من النقاط.

وتعادل صاحب المركز الثالث وفاق سطيف خارج قواعده أمام نصر حسين داي (0-0)

ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ، لكن الفارق مع صاحب المركز الثاني أصبح خمس نقاط، في حين تحتل"النصرية"الصف العاشر بعشر تعادلات و15 نقطة مناصفة مع شبيبة القبائل.

من جهته اكتفى فريق مولودية الجزائر صاحب المرتبة الرابعة بالتعادل على ارض اتحاد بلعباس (1-1) ليرفع رصيده إلي 19 نقطة، أما الاتحاد فيحتل الصف الثامن ب17 نقطة.

كما فرض التعادل على مولودية وهران بميدانه من قبل الضيف اتحاد الجزائر (1-1)، لتبقى في المرتبة الخامسة ب18 نقطة، أما"سوسطارة"فتنفرد بالصف التاسع بـ 16 نقطة.

ومعلوم ان الاتحاد يبقى منقوصا من لقاءين أمام كل اتحاد بسكرة ووفاق سطيف . وانتهت القمة العاصمية بين نادي بارادو وضيفه شباب بلوزداد دون فائز (0-0)، حيث ضيع الفريقان فرصة الانفراد بالمركز الرابع.

ويحتل الناديان العاصميان المرتبة الخامسة مناصفة مع مولودية وهران برصيد 18 نقطة في المجموع ليوقع الشباب تعادله التاسع منذ بداية الموسم.

من جهة أخرى، حقق فريق اتحاد البليدة أول فوز له في هذا الموسم بعد تغلبه بصعوبة بالغة على الضيف اولمبي المدية بنتيجة (2-1).

ويرفع أبناء مدينة الورود رصيدهم إلى 7 نقاط، أما الاولمبي فيتدحرج في الترتيب وبات قريبا من المنطقة الحمراء محتلا الصف ال13 ب13 نقطة.

وفي مباريات أمس الجمعة عاد الرائد شباب قسنطينة من تيزي وزو بالزاد كاملا عندما أطاح بشبيبة القبائل (2-1) في لقاء عرف تألق هداف البطولة أمين عبيد الذي سجل ثنائية جميلة ورفع رصيده إلى 11 هدفا.

وبفضل هذا الفوز يرفع"السياسي"رصيده إلى 30 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه شبيبة الساورة (23 نقطة)، أما"الكناري"، فيبقى في المركز العاشر ب 15 نقطة.

وتغلب دفاع تاجنانت على الضيف اتحاد بسكرة بنتيجة (3-1)، وهو الانتصار الذي يجعل الدفاع يتنفس قليلا محتلا الصف 12 ب14 نقطة،أما"البساكرة"فلم يغادر فريقهم المنطقة المهددة بالنزول محتلا الصف 14 بمجموع عشر نقاط فقط. واستغلت شبيبة الساورة استضافتها لإتحاد الحراش وفازت عليه بنتيجة هدف وحيد أمضاه المهاجم مصطفى جاليت.

ويحافظ أبناء الجنوب الجزائري على مركز الملاحق ب23 نقطة، أما "الصفراء"فتبقى قابعة في المرتبة 15 وما قبل الأخيرة بمجموع 9 نقاط فقط.

النتائج الكاملة والترتيب:

الجمعة:

دفاع تاجنانت - اتحاد بسكرة 3-1

شبيبة القبائل - شباب قسنطينة 1- 2

شبيبة الساورة - اتحاد الحراش 1-0

السبت :

اتحاد البليدة - اولمبي المدية 2 -1

مولودية وهران - اتحاد الجزائر 1 - 1

نصر حسين داي - وفاق سطيف 0 - 0

اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 1 - 1

نادي بارادو - شباب بلوزداد 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 30 13

2. شبيبة الساورة 26 13

3. وفاق سطيف 21 12

4. مولودية الجزائر 19 13

5 .مولودية وهران 18 13

--. نادي بارادو 18 13

--. شباب بلوزداد 18 13

8. اتحاد بلعباس 17 13

9. اتحاد الجزائر 16 11

10. شبيبة القبائل 15 13

--. نصر حسين داي 15 13

12. دفاع تاجنانت 14 13

13. أولمبي المدية 13 13

14. اتحاد بسكرة 10 12

15. اتحاد الحراش 9 13

16. اتحاد البليدة 7 13.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج