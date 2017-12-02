هلاك 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين بجروح في حادث سير ببلدية شلية بخنشلة

هلك أربعة (4) أشخاص وأصيب ستة (6) آخرون بجروح في حادث سير وقع بعد ظهر هذا السبت ببلدية شلية بولاية خنشلة، حسبما علم من المكلف بالإعلام لدى المديرية المحلية للحماية المدنية الرقيب محمد يزيد مرغاد.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة بمفترق الطرق المسمى"بوخاشة" ببلدية شلية وتحديدا على الطريق البلدي رقم 172.

وأضاف المصدر نفسه بأن المتوفين تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 40 سنة والجرحى ما بين 17 و 54 سنة من بينهم شابة (23 سنة).

وقد تدخل بعين المكان عناصر الوحدتين الثانويتين للحماية المدنية التابعتين لقايس وبوحمامة بالإضافة إلى الوحدة القطاعية لتاوزيانت الذين نقلوا الضحايا الهالكين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى قايس، فيما تم إجلاء الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات لذات المؤسسة الاستشفائية.

من جهتهم فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا لكشف أسباب وملابسات وقوعه.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية