في يومهم العالمي: الدالية تعلن عن برنامج وطني يكفل حماية ومتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة

يحتفل المعاقون في الجزائر هذا الأحد 3 ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وسط بعض المكتسبات المحققة.

و في هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية على إدماج هذه الشريحة ضمن برنامج وطني يكفل لهم الحماية و المتابعة.

و أوضحت وزيرة التضامن أنه تم طرح طبعة أولى لقاموس خاص بلغة الإشارة لمساعدة هذه الفئة على الإدماج في مختلف مناحي الحياة و سيوزع القاموس في كل المراكز ، قائلة إن هذه الطبعة ستحسن و تعزز و تحين في الطبعات المقبلة.

إلى ذلك أفاد مراسل الإذاعة الجزائرية من سعيدة أن المعاق في الولاية لازال يتخبط في مشاكل عدة منها الشغل و السكن و التغطية الاجتماعية رغم إقرار المشرع الجزائري بحقية هذه الفئة للاستفادة من حقوقه.

حيث أكد الأمين العام لجمعية المعاقين بسعيدة زواوي جفال أن الفئة المعاقة كل سنة تنتظر التغيير لكن الأوضاع بقيت كما هي مشاكلها لم تحل على كل المستويات، مشيرا إلى أن التكفل موجود في القانون لكن في التطبيق لم تجسد الاحتياجات.

من جهته قال رئيس النادي الرياضي الهاوي للصم البكم بولاية سعيدة عامر حشماوي إن الرياضيين يشاركون في البطولات بإمكانياتهم الخاصة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية