نصرة القضايا العــادلة في صلب مهرجان الجزائر الدولي للسينما الثامـن

تتواصل فعاليات الطبعة ال8 للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر (فيكا) التي افتتحت سهرة الجمعة بالجزائر العاصمة بعرض الفيلم الوثائقي بعنوان "جون زيغلر..تفاؤل الإرادة" تكريما لمسيرة هذا المناضل الذي تبنى مكافحة المجاعة في العالم.

وأوضحت المكلفة بالاعلام على مستوى محافظة المهرجان نبيلة سنجاق أنهذا المهرجان يخصص مواضيع أفلامه للالتزام في معانيه الاجتماعية والانسانية والاخلاقي والتواصل بين ألفراد والشعوب والأمم ، مشيرةى إلى اختيار 26 فيلم لعرضها على مدار أيام الطبعة الثامنة ، 18 فيلما موزعة بمناصفة بين الروائية والوثائقية الطويلة من ضمنها تنافس على جائزة المهرجان .

وقالت سنجاق إن المهرجان فتح لأول مرة نافذة على الأفلام القصيرة كخطوة أولى تهدف إلى الاطلاع على إبداعات الطاقات الشبانية في مفهوم الالتزام وربما فتح مستقبلا جائزة للأفلام القصيرة .

وشددت نبيلة سنجاق في حديثها للإذاعة الجزائرية على التذكير بأن مهرجان الجزائر الدولي للسينما ، دأب على تقديم القضية الفلسطينية في كل طبعاته ، مشيرة إلى أن الطبعة الثامنة ستشهد عرض فيلمين فلسيطينين خارج الاطار ، أحدهما لمهند يعقوبي يتناول الانتفاضة اوالمقاومة الفلسطينية والثاني فيلم قصير تحت عنوان "صيف حار" لفلسطينية شابة ، إضافة إلى تناول القضية الصحراوية وأفلام عن الثورة الجزائرية.

وتتضمن الطبعة ال8 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما التي تتواصل إلى غاية 8 ديسمبر بذات القاعة منافسة 18 عملا سينمائيا منها 9 أفلام وثائقية و 9 أفلام طويلة.

ومن بين الافلام الجزائرية المتنافسة في هذه الطبعة فيلم "في انتظار السنونو"للمخرج كريم موساوي والفيلم الروائي "لم نكن ابطالا" لنصر الدين قنيفي والوثائقي "شعرك المنسدل" و هو انتاج مشترك جزائري فرنسي من اخراج فاطمة سيساني إضافة إلى أفلام أخرى بلجيكية و فرنسية وسينغالية وكونغولية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية