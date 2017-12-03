علي باي ناصري للإذاعـة : يجب تنصيب مديرية بوزارة الفلاحة لمرافقة وتنظيم تصدير المنتجات الطازجة

دعا علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى تنصيب مديرية للتصدير على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتكفل بالتخطيط والتنظيم لتصدير المنتجات الفلاحية الطازجة.

وأوضح علي باي ناصري في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة أنه ومن منطلق خيارالذهاب إلى تصدير المواد الطازحة في غضون 5 سنوات قادمة يتعين العمل منذ الآن على تنظيم سوق التصدير ووضع آداة ناجعة لإدارته بإشراك جميع الفاعلين والاستماع لانشغالاتهم و اقتراحاتهم مشيرا إلى أن بلادنا لاتزال متأخرة في تصدير المواد الزراعية.

وعدد ضيف الثالثة إمكانيات الجزائرو قدراتها الفلاحية قائلا " إن بلادنا تمتلك عوامل النجاح الرئيسية " فهي تخصص 8 ملايين و نصف الهكتار للمساحات الزراعية وتقوم حاليا بتوسيعها لمليوني هكتار إضافية ، كما أنها تعد من البلدان القليلة التي تقوم بتوسيع المساحات الزراعية في الجنوب ،هذا الأخير الذي يتطلب الاهتمام به أكثر في مجال الزراعة البيولوجية

ومن الحلول التي اقترحها علي باي ناصري الاستفادة من خبرة البلدان الرائدة في هذا المجال وتوجيه التصدير نحو المواد التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودراسة احتياجات السوق العالمية كالذهاب لتصدير الفاصولياء الخضراء مثلا والابتعاد عن تصدير الطماطم التي تتطلب موارد مائية هامة و التي يتحكم جيراننا في تصديرها بكميات كبيرة

وواصل ضيف الثالثة في توضيح رؤيته الاستشرافية لتحريك آلة التصدير حيث شددعلى ضرورة اعادة النظر في نمط تسيير صندوق دعم ترقية الصادرات من خلال توقيف مركزية التسيير ووضعه مباشرة تحت تصرف الولايات المصدرة ناهيك عن تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات المسجل في مخطط عمل الحكومة وإعادة تفعيل خلية الاستماع بوزارة التجارة لمعرفة مشاكل المصدرين في الميدان

المصدر : موقع الاذاعة الوطنية /راضية زرارقة