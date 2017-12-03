TESLA تسافر إلى المريخ في جانفي المقبل

تعتزم شركة سبايس إيكس Spice Aix الأميركية، إرسال سيارة من طراز تيسلا TESLA على متن صاروخ جديد يرتقب إطلاقه في شهر جانفي المقبل صوب المريخ.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنّ مؤسس الشركة الأميركية، إيلون موسك، أعلن في تغريدة عبر تويتر، أنه سيبعث بسيارته TESLA Roadster الحمراء في أعلى الصاروخ.

وأوضح أنّه معجب بفكرة سير السيارة في مكان غير متناه، فضلاً عن إمكانية العثور عليها من قبل كائنات فضائية، بعد ملايين السنوات.

وفي حال نجحت عملية الإطلاق كما هو مرتب لها، فستصل السيارة إلى مدار كوكب المريخ، وهو ما سيكون دعاية غير مسبوقة لشركتي سبيس إيكس وتيسلا.

ويتم أنتاج تيسلا رودستر وهي سيارة رياضية كهربائية تعمل بالبطاريات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وتعتبر أول سيارة تدخل خطوط الإنتاج الواسع مستخدمة بطاريات ليثيوم-أيون وأول سيارة تستطيع قطع مسافة أكثر من 320 كم للشحنة الواحدة. ومن المتوقع أن يكون هناك بديلا للسيارة الرودستار بحلول عام 2019..

وقد بيع أكثر من 2,450 وحدة من منها في أكثر من 30 بلدا وتمت أغلب مبيعات النسخ الأخيرة من السيارة في الأسواق الأسيوية والأوروبية.