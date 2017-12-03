تصفيات بطولة افريقيا للأندية لكرة السلة : المجمع البترولي يسعى للفوز الثاني على التوالي

يواجه المجمع الرياضي البترولي، مساء هذا الأحد، نادي النصر الليبي برسم تصفيات المنطقة الأولى لبطولة افريقيا للأندية البطلة ''رجال'' في كرة السلة التي تحتضنها مدينة المنستير التونسية من 2 إلى 7 ديسمبر الجاري.

ويسعى المجمع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي يقربه للرفع من حظوظه في الظفر بإحدى تأشيرات المنطقة المؤهلة لكأس أفريقيا للأندية البطلة حسب مدرب الفريق سفيان بولحية.

وشدد المتحدث في تصريح للقناة الأولى على صعوبة الدورة بسبب قوة المنافسين و كثافة المباريات حيث ستقام خمس مباريات في ستة أيام وهو ما قد يتسبب في إرهاق اللاعبين حسب تعبيره.

وكان ممثل الجزائر تغلب السبت، على الإتحاد الليبي بنتيجة (85-61 في اللقاء الذي جمع بينهما بالمنستير.

وسيواجه المغرب الفاسي (المغرب) يوم الاثنين (سا 00ر15).

و يركن النادي الجزائري للراحة يوم الثلاثاء قبل أن يستأنف المنافسة يوم الأربعاء أمام اتحاد المنستير (سا 30ر17) ثم يلاقي جمعية سلا المغربي يوم الخميس (سا 00ر15) في آخر مباراة له.

و تشارك في هذه التصفيات ستة فرق ويتعلق الأمر بالمجمع البترولي (الجزائر), المغرب الفاسي و جمعية سلا (المغرب), نادي المنستير (تونس), الاتحاد و النصر (ليبيا) حيث تجرى المنافسة في شكل بطولة مصغرة و يتأهل الرائد و الوصيف إلى النهائيات.

و ضمنت حتى الآن ثمانية فرق تأشيرة المرور للمرحلة النهائية للبطولة الافريقية للأندية البطلة وهي الأهلي (مصر/ حامل اللقب), نادي رادس (تونس / المنظم), سيتي أويلز (أوغندا), كانو بيلارس و غومبي بولز (نيجيريا), ريكرياتيفو دو ليبولو وأنتير كلوب (أنغولا) و أسكوت (مدغشقر).