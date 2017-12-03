متابعة حوالي 40 خبازا قضائيا بسبب رفع سعر الخبز بالبويرة

تم متابعة حوالي 40 خبازا قضائيا بالبويرة بسبب رفع سعر الخبز إلى 15 دجي حسبما علم الأحد من مصالح التجارة للولاية.

وأوضح مصطفى ميهوبي رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بهذه المديرية أن "عدد الخبازين الذين قاموا برفع سعر الخبز إلى 15 دج بولاية البويرة بلغ 40 خبازا و يتم متابعتهم قضائيا حيث استلموا اليوم محاضر بذلك".

وأضاف ميهوبي أن "رفع سعر الخبز مؤخرا بالبويرة غير قانوني وفوضوي و الذين قاموا بذلك يتم متابعتهم قضائيا جميعا".

يذكر أنه منذ عدة أيام تم بيع الخبز بـ 15 دج للوحدة عبر عدة مناطق بالبويرة و أثار هذا الارتفاع المفاجئ قلق و غضب المواطنين.

وأعلن عدة خبازين رفع سعر الخبز من خلال تعليق إعلانات على جدران محلاتهم مما خلق جدالا كبيرا حول الموضوع.