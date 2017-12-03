بطولة فرنسا داخل الحوض الصغير : أسامة سحنون يضيف ذهبتيه الثانية ويحطم الرقم القياسي الجزائري

توج السباح الجزائري أسامة سحنون بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر سباحة حرة ومحطما الرقم القياسي الوطني،هذا الأحد ضمن منافسات اليوم الرابع والأخير من بطولة فرنسا للسباحة في الحوض الصغير(25 متر) بمدينة مونبيليي.

وأحرز سباح نادي مرسيليا زمنا قدره (46 ثا 42 ج)، متفوقا في السباق النهائي على الفرنسيين غروسي ماكسيم 47 ثا. 60 ج) وبيدروني باكو توم (47 ثا. 98ج).

وبهذه النتيجة تمكن سحنون (25 سنة)، من تحطيم الرقم القياسي الجزائري الذي كان بحوزة السباح نبيل كباب (46 ثا. 93 ج) منذ سنة 2008 والذي حققه في بطولة فرنسا بمدينة أنجي.

وبالتالي حقق البطل الجزائري الحد الأدنى"أ"للمشاركة في بطولة العالم للسباحة 2018 بالصين.

وخلال اليوم الثاني من المنافسات، فاز ابن مدينة قسنطينة أمسية الجمعة بالميدالية الذهبية لسباق 50 مترا سباحة حرة ومحطما الرقم القياسي الجزائري بتوقيت (21 ثا. 26ج)

كما استطاع أسامة سحنون في افتتاح في بطولة فرنسا يوم الخميس، من تحطيم الرقم القياسي الوطني لسباق 100 متر فراشة باحتلاله المركز الثاني في النهائي (51.26)، وهذا لثاني مرة بعدما حسنه في التصفيات خلال صبيحة نفس اليوم (52.27).

كما تحصل البطل الجزائري على الميدالية البرونزية في سباق التتابع 4x50 متر أربع سباحات، رفقة زملائه بنادي السباحين بمرسيليا يوم الجمعة.

واختتمت منافسات بطولة فرنسا للسباحة داخل الحوض الصغير سهرة اليوم الأحد والتي انطلقت فعالياتها يوم الخميس الماضي بمدينة مونبيليي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية