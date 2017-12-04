أفراد الجيش الوطني الشعبي يقدمون العون لسكان المناطق التي عزلتها الثلوج

قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالقطاعات العملياتية لتيزي وزو,البويرة, سكيكدة وجيجل بالتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقط الثلوجي حيث تم فتح عدة طرقات مغلقة وتقديم المساعدة لمواطنين عالقين بفعل تساقط الثلوج, حسب ما أفاد به الاحد بيان وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه" تنفيذا لتعليمات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح, المتعلقة بالتدخل السريع للوحدات المرابطة في المناطق التي شهدت اضطرابات جوية هذا الأسبوعي وفي إطار المهام الإنسانية للجيش الوطني الشعبيي قامت مفارز بالقطاعات العملياتية لتيزي وزو والبويرة/ن.ع.1 وسكيكدة وجيجل/ن.ع.5ي بالتدخل لفك العزلة عن المناطق التي شهدت تساقط الثلوجي بحيث قام أفراد الجيش الوطني الشعبي بفتح عدة طرقات مغلقة وتقديم العون والمساعدة لمواطنين عالقين بفعل التساقط المستمر للثلوج".

وبهذا الصدد, يضيف البيان, فإن "قيادة الجيش الوطني الشعبي تؤكد الاستعداد الدائم والجاهزية التامة لمختلف الوحدات للتدخل في مثل هذه الحالات لفتح الطرقات وفك العزلة وتقديم الدعم والعون والتضامن مع المواطنين في المناطق المتضررة من خلال تسخير الإمكانات البشرية والآليات والوسائل المناسبة".

من جهته أكد العقيد محمدي ابراهيم مدير الحماية المدنية بتيزي وزو أن وضعية الطرقات حاليا مستقرة ، مشيرا أن تراكم الثلوج تسبب في غلق الطريق الوطني رقم 15 انطلاقا من بلدية افرحونن إلى غاية ممر تيروردة و الطريق الوطني رقم 30 على مستوى بلدية ايبودرارن إلى غاية ممر تيزي نكويلال .

كما أغلق الطريق الوطني رقم 33 و الطريق الوطني رقم 15 و 30 الرابط بين تيزي وزو و البويرة بأعالي اسوال ببلدية آيت بومهدي. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين تيزي وزو ببجاية عبر بلدية ايليلتن على مستوى ممر شلاتة بالإضافة إلى الطرق الولائية رقم 9 و 251 بأعالي قرية مزقن و ممر الشريعة (بلدية ايلولا اومالو).

ولإزالة الثلوج المتراكمة و فتح الطرقات أمام حركة المرور جندت مصالح الأشغال العمومية عدة آلات من بينها 13 كاسحة ثلوج و 3 آلة حفر.

ورغم الثلوج الكثيفة المسجلة بولاية بجاية لاسيما على المرتفعات الجبلية إلا أنها لم تتسبب في خسائر تذكر أو في إغلاق الطرقات حسب مصالح الحماية المدنية و الأشغال العمومية.

وبقيت الطرقات الرئيسية و الثانوية مفتوحة أمام حركة المرور رغم صعوبة الحركة في بعضها بسبب الجليد و الأرضية الزلجة ما عدا الطريق الوطني رقم 26 أ الرابط بين بجاية و تيزي وزو عبر ممر شلاتة (اقبو) على بعد 85 كلم شمال غرب بجاية الذي أغلق بسبب الثلوج الكثيفة التي بلغ سمكها 50 سم.

وفي مناطق بني معوش و قنديرة و ادكار و دراع القايد (خراطة) أين سجلت أعلى نسبة لتساقط الثلوج تبقى الوضعية لا بأس بها و متحكم فيهاي كما يتم إيصال المؤونات لسكان القرى بصفة عادية.

أما بولاية جيجل، فان الانسداد مس الطريقين الوطنيين 97 و 77 والطريقين الولائيين 137 و135،بينما أكد العقيد بن قويدر كمال مدير الحماية المدنية بجيجل أن الوضعية مستقر حاليا باعتبار أن تساقط الثلوج كان على مستوى قمم الجبال ، مشيرا إلى تدخل مصالحة بالتنسيق مع مديرية الأشغال العمومية ومصالح الدرك الوطني والجيش الشعبي الوةطني ، لفتح بعض المسالك والطرق الولائية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج