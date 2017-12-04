رئيس غرفة الفلاحة بسكرة للإذاعة : أكثر من 6 آلاف هكتار ببسكرة تمون 40 ولاية بالخضر

أكد رئيس غرفة الفلاحة بولاية بسكرة مسعود غماري أن المنطقة تعد قطبا زراعيا نتيجة مناخها المناسب فزراعة الخضروات فيها تتربع على أكثر من 6 آلاف هكتار في بيوت محمية و المساحات في زيادة لأنها ملك الخواص فهي تستصلح باستمرار ، و تعاني من مشكل نقص المياه لذا يتم الاعتماد على تقنيات السقي، كما أن المنتوج يبدأ مبكرا بحيث تمون به ما يقارب 40 ولاية.

و أضاف رئيس غرفة الفلاحة بولاية بسكرة لبرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن الفلاحة في بسكرة قد دعمت مطلع سنة 2000 إلى 2004 فالمساحات المزروعة تضاعفت ، و قد وجهت 80 بالمائة من المشاريع المدعمة و الموجهة للشباب للاستثمار في مجال الزراعة بما فيها النخيل و المقدر بـ 4 ملايين نخلة ذات منتوج يقدر بحوالي 4 مليون قنطار.

سلالة أولاد جلال تمثل 60 بالمائة من الثروة الوطنية

و أوضح مسعود غماري أن ولاية بسكرة تتميز بتربية الماشية و لاسيما الأغنام حيث تشتهر بسلالة أولاد جلال التي تمثل 60 بالمائة من الثروة الوطنية و كل سنة يقام لها صالون للتعريف بها.

و أبرز أن بلدية أولاد جلال لها صعوبات إذ توجد بها 390 ألف نخلة مهددة بالضياع نتيجة الجفاف و ستحفر فيها آبار عميقة لجلب الماء و هي مكلفة جدا ، وقال إن البلديات الأخرى لها إمكانيات منها توفر المياه الجوفية القريبة.

و أشار المتحدث ذاته إلى أنه وضع حجر الأساس لإنجاز عما قريب وحدة خاصة بالتكييف و التعبئة بالنسبة للخضر الموجهة للتصدير ، و عبر عن أمله أن يتوجه المستثمرون الجزائريون إلى مجال التصدير بمواصفات عالمية، مشيرا إلى أن أسواق الجملة لا تمتلك تقنيات خاصة لحماية المنتوجات، كما اشتكى من غلاء بذور الخضر و كذا الأسمدة.

كما تطرق رئيس غرفة الفلاحة بولاية بسكرة إلى وجود إشكال في بعض الأماكن تخص تسوية وضعية بعض الفلاحين من حيث تمليك الأراضي ، كما يأمل حل كل المشاريع المجمدة و توفير الكهرباء بالقدر الكافي .

المصدر: الإذاعة الجزائرية