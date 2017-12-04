قـلــي للإذاعة : 6600 تسمــم غــذائي منذ بـداية العــام ومصــالح الرقابة لا تتحمل المسؤولية كاملـة

كشف مدير النوعية و الاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي عن تسجيل 600 حالة تسمم غذائي منذ بداية العام الجاري ، 73 بالمئة منها حالات تم إحصاؤها في ولائم عائلية ، الأمر الذي يخرج حسب تقدير المتدخل عن نطاق المراقبة الرسمية.

وفي قراءته للأرقام المقدمة التي ارتفعت بنسبة 80 بالمائة، قال ممثل وزارة التجارة في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن هذا الوضع ينم عن نقص الثقافة الاستهلاكية في صفوف المستهلكين الجزائريين الذين يتقاسمون في الحقيقة مسؤولية حماية أنفسهم مع السلطات العمومية

وعلى مقربة من فصل الشتاء، نبه ضيف الثالثة إلى ضرورة مراقبة وسائل التدفئة ومنافذ خروج الهواء لافتا إلى إحصاء 132 حالة وفاة بسبب استنشاق غاز حادي الكربون ضمن نفس الفترة خلال حوادث منزليةيقدر عددها ب مليون و 360الف.

وفي سياق حماية المستهلك و قمع الغش تطرق سامي قلي إلى مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المصادق عليه مؤخرا من قبل مجلس الوزارء، وقال إن هذا القانون سيسمح بتعزيز حماية حقوق المستهلك أكثر و محاربة الغش ،حيث سيتم إثراؤه خاصة في مجال ضمان خدمة ما بعد البيع وشروط و تدابير تطبيقها في السوق إضافة إلى الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات التي قد تكون مقلدة.

وبعد أن ذكر بوجود 25 مخبر تابع للمركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف أشار سامي قلي إلى اهتمام الوزارة بتكوين أعوان المراقبة المقدر عددهم ب 10ألاف منهم 7 ألاف عون لهم مؤهلات جامعية ويستخدمون وسائل متطورة في المراقبة تسمح بالتشخيص المباشر و في عين المكان ضمانا لحماية أفضل للمستهلك .

المصدر : الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة