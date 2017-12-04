مقتل الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح

أكد صلاح نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح هذا الاثنين, مقتل والده برصاص المتمردين الحوثيين تطابقا مع ما أعلنه من جهته حزب مؤتمر الشعب اليمني العام الذي ينتمي إليه عبد الله صالح, وفق ما ذكرته عدة مصادر إعلامية.

و كانت تقارير إعلامية أعلنت قبل قليل مقتل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح نقلا عن مصادر قالت انها مقربة من عائلة صالح دون أن تحدد هذه المصادر أو ذكر تفاصيل إضافية.

ومن جهتها أعلنت ما تسمى بوزارة الداخلية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي المتمردة في اليمن اليوم مقتل الرئيس السابق صالح.

وبثت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة المتمردة في اليمن, بيانا منسوبا لـ"وزارة الداخلية" أكدت فيه مقتل الرئيس السابق صالح دون أن توضح الجماعة تفاصيل عن مقتله.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية أنباء متداولة عن اغتيال صالح على يد الحوثيين مع تداول مقطع فيديو وصور عدة قالوا إنها للرئيس اليمني السابق بعد مقتله.

و من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز للإنباء عن شهود عيان أن الحوثيين استهدفوا منزل صالح وسط صنعاء. وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس السابق وهو ينقل من منزله على عربة.

وكانت وسائل إعلام متعاطفة مع الحوثيين في اليمن ولبنان أوردت نبأ مقتل صالح، وقال بعضها إنه قتل أثناء هروبه من صنعاء إلى مأرب.

بيد أن مصادر من حزب المؤتمر الشعبي العام أكدت قبل ذلك أن "صالح بخير".وقال القيادي في حزب المؤتمر عادل السياغي أن علي عبد الله صالح حي يرزق.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام إن جماعته سيطرت على منزلي ابن الرئيس المخلوع وابن شقيقه، في صنعاء.

اشتباكات عنيفة في صنعاء

في غضون ذلك أعلنت منظمة الصليب الأحمر صنعاء شهدت أعنف اشتباكات على الإطلاق خلال الليل، مشيرة إلى أنها نقلت 13 من موظفيها هناك إلى جيبوتي.



وأضاف الصليب الأحمر أنه يأمل بإمداد المستشفى الرئيسي في صنعاء بالإمدادات اللازمة لعلاج الجرحى لكنه لا يستطيع الوصول إلى مخزنه الذي تعرض للقصف خلال الليل.



وأكد الصليب الأحمر مقتل 125 على الأقل وإصابة 238 في قتال بالعاصمة اليمنية خلال الخمسة أيام الماضية.