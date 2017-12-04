إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات الأمنية بأدرار

سّلم إرهابيان نفسيهما هذا الاثنين, للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي سّلم إرهابيان (2) نفسيهما, صباح اليوم 04 ديسمبر 2017, للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".

وأضاف أن "الامر يتعلق بكل من (م. عثمان) و(أ. علي) اللذان كان بحوزتهما رشاش (1) من نوع FMPK مع ماسورة ومخزن وصندوق أشرطة للذخيرة و بندقية (1) تكرارية و4 مخازن ذخيرة خاصة برشاش ثقيل من نوع ديكتاريوف و5 أجهزة اتصال لاسلكية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة تقدر بـ 3225 طلقة".

وخلص البيان إلى أن "هذه النتائج النوعية, تندرج في سياق الجهود الحثيثة للجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن لاجتثاث آفة الإرهاب من بلادنا وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الجزائر".