اللجنة المشتركة الجزائرية الغينية تتوج بالتوقيع على 10 اتفاقيات تعاون

توجت الدورة الثالثة للجنة المشتركة الجزائرية الغينية المنعقدة هذا الاثنين بالجزائر، بالتوقيع على عشر اتفاقيات تخص عديد المجالات لتقوية علاقة الشراكة بين البلدين.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل أن هذه الإتفاقيات ستسمح للبلدين بالخروج بورقة طريق بشأن مواعيد الإجتماعات المقبلة ويسمح لرجال الأعمال في البلدين بالتطرق لسبل التعاون والشراكة.

كما كشف مساهل عن التحضير لعقد منتدى إقتصادي ومجلس لرجال أعمال البلدين قريبا للدفع بملف الإستثمار بالبلدين.

كما تشكل الأوضاع في القارة السمراء إحدى نقاط الدورة الثالثة للجنة المشتركة من خلال عرض المقاربة الجزائرية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة.

كما دعا وزير الخارجية الغيني ممادي توري رجال الأعمال الجزائريين خلال هذه الدورة إلى دخول السوق الغينية للإستثمار مؤكدا إرادة غينيا لتقوية الشراكة بين البلدين.