بن غبريت تؤكد على ضرورة التكوين البيداغوجي للأساتدة

شددت وزيرة التربية نورية بن غبريت هذا الإثنين على ضرورة التكوين و ذلك لضمان المرافقة الدائمة للمعلم و الأستاذ.

و خلال عرض مخطط التكوين بثانوية الرياضيات بالقبة في العاصمة أكدت الوزيرة أن إعداد هذا المخطط تطلب ثلاث سنوات لضمان حسن تسيير القطاع.

و في هذا الشأن قالت بن غبريت إن" المخطط الذي قدم اليوم أخذ بعين الاعتبار الأولويات المتعلقة بتصنيف الموظفين المعنيين بالتكوين ..إذ لا نستطيع التقدم بدون تكوين".

و أضافت الوزيرة أن مخطط التكوين تتطلب اعداده ثلاث سنوات و قد"درسنا كيفية توزيع الجانب البيداغوجي و جانب التسيير و التنظيم و مانجمنت التربية و أن الجديد هو انسجام المؤسسات".

و سيتضمن هذا البرنامج و على مدار الثلاث سنوات تحسين الأداء البيداغوجي و معالجته.

و أفادت ذات المتحدثة أنه قد "تم تحديد 53 موضوعا تكوينيا في هذه العملية مقسمة بين الجانب البيداغوجي و الحوكمة التي تشمل تحسين المرفق العمومي و مكافحة الفساد".

المصدر:الإذاعة الجزائرية