بن غبريت تؤكد على ضرورة التكوين البيداغوجي للأساتدة

04/12/2017 - 15:19

شددت وزيرة التربية نورية بن غبريت  هذا الإثنين على ضرورة التكوين و ذلك لضمان المرافقة الدائمة للمعلم و الأستاذ.

 و خلال عرض مخطط التكوين بثانوية الرياضيات بالقبة في العاصمة  أكدت الوزيرة أن إعداد هذا المخطط تطلب ثلاث سنوات لضمان حسن تسيير القطاع.

و في هذا الشأن قالت بن غبريت إن" المخطط الذي قدم اليوم أخذ بعين الاعتبار الأولويات المتعلقة بتصنيف الموظفين المعنيين بالتكوين ..إذ لا نستطيع التقدم بدون تكوين".

و أضافت الوزيرة أن مخطط  التكوين تتطلب اعداده  ثلاث سنوات و قد"درسنا كيفية توزيع الجانب البيداغوجي و جانب التسيير و التنظيم و مانجمنت التربية و أن الجديد هو انسجام المؤسسات".

و سيتضمن هذا البرنامج و على مدار الثلاث سنوات تحسين الأداء البيداغوجي و معالجته.

و أفادت ذات المتحدثة أنه قد "تم تحديد 53 موضوعا تكوينيا في هذه العملية مقسمة بين الجانب البيداغوجي و الحوكمة التي تشمل  تحسين المرفق العمومي و مكافحة الفساد".  

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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