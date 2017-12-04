الاتحاد الافريقي يدعم اختيار الجزائر لتنسيق استراتيجية مكافحة الارهاب بالقارة

قدم رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، دعمه لاختيار الجزائر لتنسيق جهود الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وخلال أشغال القمة التي جمعت قادة دول الاتحاد الإفريقي بقادة دول الاتحاد الأوروبي بأبيدجان ، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالجزائر وكذا بالرئيس بوتفليقة نظير"التنسيق الفعال لجهود الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب"، مبرزا أن اختيار الجزائر يرتكز على "تجربتها الرائدة"في هذا المجال و"سياستها الناجعة" المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف، داعيا بالمناسبة جميع الدول الإفريقية إلى"إتباع تجربة الجزائر" في هذا الميدان.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج