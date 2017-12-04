إدخال 24 دواء جديدا في قائمة الأدوية القابلة للتعويض

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة عن إدراج 24 دواء جديدا في قائمة الأدوية القابلة للتعويض، مطمئنا المواطنين بشأن الإشاعات حول حذف مزعوم لبعض الأودية من هذه القائمة.

وأكد الوزير في تصريح للصحافة على هامش مراسم إطلاق دورة تكوينية لصالح للمؤسسة الفلسطينية للضمان الاجتماعي"لم يتم سحب أي دواء من قائمة الأدوية القابلة للتعويض بل بالعكس أضفنا أربع وعشرين دواء جديدا".

وأضاف الوزير مطمئنا المواطنين بعد الإشاعات حول حذف مزعوم لبعض الأودية من هذه القائمة أن "مادة واحدة فقط معنية بتغيير في التعويض وهي +أسبيجيك+ للأطفال والتي يتناولها أيضا المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم (البالغين)".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية