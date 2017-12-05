الاحتباس الحراري وأشعة الشمس يؤثران على عمل أنظمة الاتصالات

ذكر علماء من جامعة أمبري ريدل الأمريكية للطيران إن الاحتباس الحراري وازدياد تأثير أشعة الشمس على كوكب الأرض يؤثران على عمل أنظمة الاتصالات.

وأوضح العلماء أنهم يتوقعون أن عمل الشبكات اللاسلكية في المستقبل سيتأثر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة وغياب هطول الأمطار الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري التي تضرب كوكب الأرضي وعلى وجه الخصوص فإن تلك التغيرات ستؤثر على عمل شبكات الاتصال الخلوية من الجيل الخامس 5G التي سيسوء عملها بمعدل 15 إلى 20%.

وقال العلماء أنهم توصلوا إلى تلك النتائج خلال الدراسات الأخيرة التي أجروها على شبكات الاتصال من الجيل الخامس والتي تستخدم ترددات (60 غيغاهيرتز) حيث لوحظ أن عمل تلك الشبكات يتحسن بشكل ملحوظ خلال فترات الليلي وفي فترات النهار يسوء بسبب تأثير أشعة الشمس.

وتقوم العديد من البلدان حاليا باختبار شبكات 5G للاتصالات حيث من المفترض أن يتم وضع معايير عمل تلك الشبكات حتى منتصف 2018 وفي عام 2020 من المفترض أن توضع تلك الشبكات في الخدمة في العديد من البلدان بشكل رسمي مثل روسيا وبولندا واليابان والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية والدول المتطورة تقنيا.