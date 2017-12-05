البروفيسور مكليش للإذاعــة :100 مليون قنطــار سنويا إحتـياجات الجـزائر من الحـبوب

أكد البروفسور ارزقي مكليش استاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة أن احتياجات الجزائر من الحبوب تقدر ب 100مليون قنطار سنويا ما يتطلب وضع استراتيجية ناجعة تستهدف الرفع من القدرات الانتاجية الوطنية للحبوب من خلال التقيد بالشروط التقنية اللازمة في مسار الحرث و البذر

ويرى البروفسور مكليش أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الوطنية من الحبوب والمقدرة ب100مليون قنطار سنويا ،في حين يتراوح الانتاج الوطني بين 25 و 30 مليون قنطار مع تسجيل ارتفاع محسوس هذا العام قدر ب 35 مليون قنطار ما يفسر ارتفاع فاتورة الاستراد من سنة لأخرى .

ورفض البروفسور لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة هذا الثلاثاء ربط ضعف المردود بالظروف المناخية الصعبة التي تتعامل معها في الحقيقة كل دول العالم، مقترحا الذهاب إلى حرث الأرض وزرعها وهي جافة في انتظار نزول الأمطار مادام بإمكان المزارعين القيام بذلك تفاديا لتضييع الوقت و التأخر عن موعد الحرث و البذر من بدايته شريطة توفير جرارات بمحركات قوية فقط.

ومن الحلول التي يعتقد ضيف الثالثة بأنها ناجعة للرفع من الانتاج الوطني توسيع المساحات المزروعة إلى الحبوب الجافة و احترام المسار التقني في الحرث و البذر بما في ذلك تطبيق تقنية الإخصاب من طرف المزارعين و إزالة الأعشاب الضارة التي تتسبب في تراجع المردود بين 20الى 30بالمائة ،بالاضافة إلى الاستعانة بالمختصين الجامعيين الذين يساهمون ببحوثهم الجامعية في إيجاد حلول لمشاكل الفلاحين

كما دعا البروفسور ارزقي مكليش إلى تسهيل إنشاء تعاونيات فلاحية خاصة وهي عبارة عن تنظيم لمزارعين يعملون بإلامكانيات اللازمة .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة