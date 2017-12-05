توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

05/12/2017 - 13:41

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك  الوطني يوم أمس الاثنين خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة و  ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية، حسب ما اورده  بيان لوزارة الـدفاع  الـوطـنـي اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البيان انه " في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد  للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم 04  ديسمبر 2017 خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5 ضُبط  لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية."

من جهة اخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات ببرج بوعريريج/ن.ع.5 ضُبط لديهما (4.5)  كيلوغرام من الكيف المعالج فيما ضبط حراس الحدود أربع (04) بنادق صيد بتبسة/ن.ع.5 ،  كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك 

بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6 تسعة (09) منقبين وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع  و(4200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب و(6،6) قناطير من المواد 

الغذائية موجّهة للتهريب في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4 مهرب  وحجزوا (10500) علبة سجائر.

واضاف البيان أنه  تم توقيف (60) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان  والنعامة وأدرار وبشار وغرداية و ورقلة

 

 

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