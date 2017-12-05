توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم أمس الاثنين خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة و ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية، حسب ما اورده بيان لوزارة الـدفاع الـوطـنـي اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البيان انه " في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني يوم 04 ديسمبر 2017 خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة/ن.ع.5 ضُبط لديهم ثلاثة (03) أسلحة نارية."

من جهة اخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات ببرج بوعريريج/ن.ع.5 ضُبط لديهما (4.5) كيلوغرام من الكيف المعالج فيما ضبط حراس الحدود أربع (04) بنادق صيد بتبسة/ن.ع.5 ، كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك

بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6 تسعة (09) منقبين وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع و(4200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب و(6،6) قناطير من المواد

الغذائية موجّهة للتهريب في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة/ن.ع.4 مهرب وحجزوا (10500) علبة سجائر.

واضاف البيان أنه تم توقيف (60) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وأدرار وبشار وغرداية و ورقلة