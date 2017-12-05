إبرام اتفاقية لتعزيز قدرات الهلال الأحمر الجزائري في أداء مهامه الإنسانية

وقع الهلال الأحمر الجزائري هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية شراكة مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تعزيز قدرات الهلال بالتكوين والمرافقة التقنية والتدعيم اللوجستيكي لتحسين أدائه في مهامه الإنسانية.

وقد وقعت على هذه الاتفاقية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس ومسؤولة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالجزائر كاترين جوندر وذلك بحضور إطارات من الطرفين.

وأوضحت بن حبيلس بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تتضمن عدة محاور لاسيما ما يتعلق بإعادة الرسكلة لفائدة إطارات الهلال الأحمر الجزائري وتكوين المتطوعين على المستوى المحلي في مجال الإسعافات الأولية بتنظيم لقاءات تدريبية عبر مختلف الولايات وكذا تكوين إطارات الهلال المشرفين على النشاطات في مجال "التقارب العائلي" في حالة الهجرة أو وقوع كوارث طبيعية.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمرافقة الهلال الأحمر الجزائري في تنظيم ورشات وأيام دراسية في مجال نشر الثقافة القانونية خاصة فيما يتعلق بأحكام القانون الدولي الإنساني وهذا لفائدة المتطوعين في النشاطات الإنسانية التي يشرف عليها الهلال في مختلف ربوع الوطن.

كما تتضمن الاتفاقية آليات مرافقة وتدعيم قسم الاتصال التابع للهلال من خلال تزويده بالوسائل والإمكانيات الضرورية.

وبنفس المناسبة ذكرت بن حبيلس بـ"العلاقات التاريخية القائمة بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعود إلى سنة 1956".