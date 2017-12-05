وزيرا الاتصال والتربية الوطنية يزوران الإذاعة الجزائرية ويتابعان العدد الثالث من " بين الثانويات"

قام وزير الاتصال جمال كعوان رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت هذا الثلاثاء بزيارة إلى الإذاعة الجزائرية حيث تابعا رفقة المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل عدد اليوم من البرنامج التربوي" بين الثانويات "الذي اعتبروه برنامجا ذا مسار تاريخي ومهم بالنسبة للمجتمع لأنه يسمح بممارسة الذكاء الجماعي وبتشخيص المستوى العلمي للتلميذ.

وألقى الوزيران بالمناسبة كلمة على المباشر عبر أمواج القناة الأولى أشادا فيها بالمجهودات المبذولة من قبل الإدارة العامة للإذاعة الجزائرية التى تحرس على أن يكون الأداء الإعلامي في مستوى من الرقي والمهنية ، توجهوا بعد ذلك إلى أستوديو التسجيل ووقفوا على كيفية تحضير البرنامج الخاص بالبراعم الذي يبث على أمواج القناة الأولى تحت عنوان "هلموا يا صغار" ثم انتقل الوزران رفقة المدير العام ومديري القنوات إلى أستوديو المسرح الذي يتم فيه تسجيل برنامج " تياترو الأطفال" وتبادلا مطولا أطراف الحديث مع الأطفال و الأساتذة ولجنة تحكيم برنامج بين الثانويات ، وفي هذا الإطار أشادت الوزيرة بمجهودات طاقم البرامج الخاصة بالأطفال من منشطين ولجنة تحكيم وكل الساهرين على نجاح هذا النوع من البرامج الإذاعية.

و اغتنم الوفد الوزاري الفرصة و اطلع على ظروف العمل الإذاعي حيث قدمت له لمحة عن المسار التطوري للمؤسسة والطفرة التكنولوجية التي حققتها و التحكم في تكنولوجيا الرقمية و تثمين الموارد البشرية من خلال برامج التكوين وترقية المهارات بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل.

يذكر أن طبعة هذا الثلاثاء من برنامج بين الثانويات شهدت تنافس منتخب ثانويات تيزي وزو مع منتخب ثانويات بجاية للفوز قي هذه المنافسة الفكرية والعلمية والثقافية لتعود الكلمة في نهاية المطاف لمنتخب يما غوراية.