كأس الجزائر/الدور الـ 32: قمة كبيرة بين شباب قسنطينة- نصر حسين داي

أسفرت عملية قرعة الدور ال32 لكأس الجزائر لكرة القدم, التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر) عن وقوع متصدر بطولة الرابطة الاولى، شباب قسنطينة بناد آخر من نفس المستوى ويتعلق الامر بنصر حسين داي، في حين تكون القمة ببسكرة بين الاتحاد المحلي (الرابطة الاولى) والضيف شبيبة سكيكدة (الرابطة الثانية)، في حين تتباين مهمات الاندية الكبيرة بين "السهلة" و "المفخخة".

وتعد مباراة شباب قسنطينة بنصر حسين داي الوحيدة التي تجمع بين ناديين من حظيرة النخبة, بالمقابل تجمع مواجهتين اثنتين بين ناديين من الرابطة الثانية وهما: جمعية عين مليلة- اهلي برج بوعريرج, مولودية سعيدة-رائد القبة.

وتبدو مهمة حامل اللقب شباب بلوزداد في متناوله عندما يستقبل أمل غريس (ما بين الرابطات/وسط غرب) نفس الشيء بالنسبة لبطل الموسم الماضي ومنشط نهائي طبعة 2016وفاقسطيف الذي يستضيف على ارضه مشعل حاسي مسعود (ما بين الرابطات/وسط شرق).

اما مولودية الجزائر فتكون في مهمة واعدة عندما تستضيف وداد تلمسان (الرابطة الثانية) بينما تبدو مهمة جاره اتحاد الجزائر نوعا ما في المتناول عندما يستقبل امل الفيرم (الولائي).

نتائج قرعة الدور 32:

1. نجم مقرة - اتحاد خنشلة

2. اتحاد الاخضرية - امل بلفيدار

3. مولودية وهران - مستقبل واد سلي

4. شباب قسنطينة - نصر حسين داي

5. شباب قايس - شباب قرية موسى

6. شباب عين تيموشنت - اتحاد البليدة

7. اتحاد بلخير - وفاق اولاد ميمون

8. جمعية عين مليلة - اهلي برج بورعريرج

9. اتحاد الجزائر - امل الفيرم

10. نادي سطاوالي - اولمبي المدية

11. سريع المحمدية - شبيبة الساورة

12. اتحاد حجوط - شباب واد رهيو

13. نجم البسباس - اتحاد سوف

14. سريع غليزان - نج التلاغمة

15. نادي تقرت - اتحاد الحراش

16. مولودية البيض - اتحاد عنابة

17. غالية عين الصفراء - امل بوسعادة

18. مولودية الجزائر - وداد تلمسان

19. دفاع تاجنانت - شباب العامرية

20. مولودية الحساسنة - مولودية برحال

21. مولودية سعيدة - رائد القبة

22. نجوم حي الوسط اليزي - فرفوس بئر العاتر

23. اتحاد بسكرة - شبيبة سكيكدة

24. شبيبة القبائل - نجم بن عكنون

25. مولودية العلمة - نادي بارادو

26. اتحاد بلعباس - هلال شلغوم العيد

27. نجم القليعة - مولودية بجاية

28. وفاق سطيف - مشعل حاسي مسعود

29. شباب بلوزداد - امل غريس

30. شباب الزاوية - وفاق سور الغزلان

31. ملعب سطيف - جمعية وهران

32. شباب بوجلبانة - شباب الدار البيضاء

يجرى الدور 32 يومي 29 و 30 ديسمبر الجاري, حيث تلعب الاندية التي سحبت الاولى على ملعبها, مع العلم ان لقاءات الكأس لن تطبق عليها عقوبة اللعب دون جمهور.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج