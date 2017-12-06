الرئــيس الفرنســي إيمانويــل مــاكرون يشــرع في زيارة صداقة وعمــل إلى الجزائر

شرع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأربعاء في زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وكان في استقبال الرئيس الفرنسيي بمطار هواري بومدين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي كان مرفوقا بالوزير الأول أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وتندرج هذه الزيارة في اطار الشراكة الاستثنائية التي ما فتئت الجزائروفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها.

وترحم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

وقام ماكرون الذي كان مرفوقا برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بوضع أكليل من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.

و تأتي هذه الزيارة في سياق توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين البلدين بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المختلطة بين فرنسا و الجزائر (الكوميفا) في شهر نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة ومن جهة أخرى عشية انعقاد اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى يوم الخميس بباريس تحت رئاسة الوزيرين الأولين مناصفة.

خبراء للإذاعـة : هــذه هــي الأبعــاد الإقتصــادية والأمنيــة لزيــارة ماكــرون إلى الجــزائر

و في هذا الصدد يرى المحلل السياسي الأستاذ إسماعيل دبش أن" زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر يفترض أن تأتي بالجديد خاصة في موضوع تأكيد اعتراف فرنسا بالجرائم الاستعمارية في الجزائر ، و تتحول فرنسا في سياستها الإقليمية لتساير الموقف الجزائري الذي يقدم خدمة أمنية لمصالح البلدين."

إلى ذلك فإن البعد الأمني في العلاقات الجزائرية الفرنسية سيطرح بقوة خلال زيارة الرئيس الفرنسي بالنظر إلى الملفات الأمنية الإقليمية العالقة و التي تستدعي المزيد من التشاور و التنسيق بين الجزائر و باريس.

و حسب الخبراء فإنه من ضمن الملفات الأمنية سيكون الملف الليبي و كذا تصورات و رؤى التي يمكن من خلالها معالجة الأزمة الليبية بالإضافة إلى ميثاق السلم و المصالحة في مالي ووتيرة سير هذا الاتفاق.

و في الشق الاقتصادي قال الخبير الاقتصادي العربي غويني إن "الجزائر تمتلك تربة خصبة للاستثمارات حيث نجد طلب متزايد عليها من قبل الكثير من الدول للاستثمار فيها ، موضحا أنه نتيجة للمنافسة الشريفة ففرنسا تسعى لاسترجاع السوق الجزائرية."

من جهته يرى الدكتور بشير مصيطفى أنه "بسبب تعدد الشركاء و انفتاح الاقتصاد الوطني على الشركاء الخارجيين فهذا يعطي قوة للجزائر للتفاوض مع فرنسا في استعادة الأرشيف و الجماجم و فتح ملفات أخرى، و يؤكد على استغلال فرصة زيارة الرئيس الفرنسي لفرض الموقف التاريخي."

و أضاف الخبير الاقتصادي مصيطفى أن "التبادل التجاري السنوي بين فرنسا و الجزائر بلغ 7ر7 مليار دولار ، موضحا أن الفرق ليس كبيرا في الميزان التجاري ففرنسا متفوقة على الجزائر بـ 5ر1 مليار دولار فقط."

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك سراي "إن الفرنسيين لهم رؤيا تجارية بحتة ،و الجزائريين لهم رؤية اقتصادية حيث تريدون أن تكون المشاركة فعالة في بناء الاقتصاد الجزائري بما فيه الصناعة و السياحة و الزراعة و غيرهم.. فالتمويل الفرنسي في الجزائر يعتبر ضئيل جدا، و يأمل أن تكون قابلية أكثر من طرف الفرنسيين للاستثمار في الجزائر".

المصدر : الإذاعــة الجزائرية