حوادث المرور: وفاة 8 اشخاص واصابة 11اخرين خلال 24 ساعة الاخيرة

لقي ثمانية اشخاص حتفهم واصيب 11 اخرون بجروح سجلت خلال 24 ساعة الاخيرة على المستوى الوطني حسب ما اوردته اليوم الاربعاء حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية ميلة بوفاة 03 أشخاص وجرح شخص آخر على إثر حادثين اثنين للمرور وقع الاول بالطريق الوطني رقم 05 وتسبب بوفاة شخصين بمكان الحدث على اثر اصطدام بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة نفعية اما الحادث الثاني وقع على مستوى ممر غير محروس بين قطار لنقل الوقود وسيارة من الوزن الخفيف وتسبب في وفاة شخص واصابة شخص اخر بجروح.

كما سجلت مصالح الحماية وفاة ثلاثة اشخاص بغاز اكسيد الكربون المنبعث من اجهزة الدفئة داخل المنازل منها شخص متوفى ببلدية تجلابين بولاية بومرداس و2 اخرين متوفين ببلدية ماعثقة بولاية تيزي وزو

وتدخلت ذات المصالح ايضا من اجل إنقاذ 11 شخصا اختنقوا بغاز أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحمام داخل منازلهم 10منهم بولاية عنابة و شخص واحد بولاية سكيكدة حيث تم إسعاف الضحايا بعين المكان ونقلهم الى المصالح الإستشفائية