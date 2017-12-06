تكريم المجاهد وعضو مجموعة 22 عبد القادر لعمودي

كرم حزب جبهة التحرير الوطني, هذا الأربعاء بمقره الكائن بحيدرة (الجزائر العاصمة) المجاهد عبد القادر لعمودي, أحد أعضاء مجموعة 22 التاريخية التي خططت لتفجير ثورة أول نوفمبر1954.

وقد حضر حفل التكريم رئيس المجلس الشعبي الوطني, السعيد بوحجة, والامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, بالإضافة الى مجاهدين وممثلين عن المجتمع المدني.

من جانبه اعتبر السيد ولد عباس أن تكريم المجاهد لعمودي يرمي إلى "المحافظة على الذاكرة الوطنية وبناء جسور التواصل بين جيل الثورة التحريرية وأجيال الاستقلال التي يتعين عليها تحمل المسؤولية تجاه الحفاظ على الذاكرة الوطنية".

وبالمناسبة, قدم المجاهد لعمودي عرضا مفصلا عن اجتماع مجموعة الـ 22 ودوافع تفجير ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 التي تعد - مثلما قال- "أكبر ملحمة شهدها التاريخ في القرن الماضي".

أشاد المجاهد لعمودي بهذه الوقفة التكريمية, داعيا الشباب إلى "مواصلة مسيرة تشييد الجزائر وتسخير كل طاقاتهم من أجل الرقي بهذا البلد الذي تمكن من استرجاع سيادته الوطنية بعد نضال وكفاح مريرين وتضحيات جسام".