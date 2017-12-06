الصالون الدولي للإبتكار:مشاركة 30 مبتكرا جزائريا و ما يقارب 80 عارضا

يحتضن قصر المعارض الجزائر العاصمة هذه الأيام فعاليات الصالون الوطني للإبتكار في طبعته السابعة حيث استغل المشاركون الفرصة لعرض ابتكاراتهم خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

و يهدف المشاركون من خلال هذه التظاهرة إلى تحسين تنافسية المؤسسات و تشجيع الاختراع و ذلك من خلال تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على المؤسسات المبتكرة.

و يشارك في هذا المعرض ثلاثون مبتكرا جزائريا و ما يقارب ثمانين عارضا يمثلون شاركات و جامعات وطنية. و في هذا الشأن قال المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي"إن الصالون الوطني للابتكار في طبعته السابعة يشهد ككل سنة تنظيم مسابقتين ،الأولى تخص أحسن مؤسسة مبتكرة لسنة 2017 و الثانية أحسن اختراع لسنة 2017".

و أضاف المتحدث ذاته "هناك لجنتان مستقلتان لتصنيف المعروضات من الابتكارات وكل لجنة تقوم بتصنيف و دراسة كل مسابقة".

من جهته قال الباحث و رئيس مصلحة العلاقات الخارجية حمزة مرابط "نشارك في الصالون الوطني للابتكار و المنظم من طرف -لينا بيك- بست براءات اختراع تهم وزارات الصناعة ، الطاقة و البيئة وزارة الفلاحة و كذا السياحة ببراءة اختراع مفاعل يحول الزيوت المستعملة إلى ديزال حيوي".

المصدر:الإذاعة الجزائرية