الصالون الدولي للإبتكار:مشاركة 30 مبتكرا جزائريا و ما يقارب 80 عارضا

06/12/2017 - 14:51

من الأرشيف

يحتضن قصر المعارض الجزائر العاصمة هذه الأيام  فعاليات الصالون الوطني للإبتكار في طبعته السابعة حيث استغل المشاركون الفرصة لعرض ابتكاراتهم خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

و يهدف المشاركون من خلال هذه التظاهرة إلى  تحسين تنافسية المؤسسات و تشجيع الاختراع و ذلك من خلال تنويع الاقتصاد الوطني بالاعتماد على المؤسسات المبتكرة.  

 و يشارك في هذا المعرض ثلاثون مبتكرا جزائريا و ما يقارب ثمانين عارضا يمثلون شاركات و جامعات وطنية. و في هذا الشأن قال المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية عبد الحفيظ بلمهدي"إن الصالون الوطني للابتكار في طبعته السابعة يشهد ككل سنة تنظيم مسابقتين ،الأولى تخص  أحسن مؤسسة مبتكرة لسنة 2017 و الثانية أحسن اختراع لسنة 2017".

و أضاف المتحدث ذاته "هناك لجنتان مستقلتان لتصنيف المعروضات من الابتكارات وكل لجنة تقوم بتصنيف و دراسة كل مسابقة".    

من جهته قال الباحث و رئيس مصلحة العلاقات الخارجية حمزة مرابط "نشارك في الصالون الوطني للابتكار و المنظم من طرف -لينا بيك- بست براءات اختراع تهم وزارات الصناعة ، الطاقة و البيئة وزارة الفلاحة و كذا السياحة ببراءة اختراع مفاعل يحول الزيوت المستعملة إلى ديزال حيوي".

المصدر:الإذاعة الجزائرية     

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