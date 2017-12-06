انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأحد المقبل بالكويت

ستنعقد الدورة 98 للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط ( أوابك) في العاشر من ديسمبر الحالي بالكويت، بمشاركة وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، حسبما أفاد به البوم الأربعاء بيان للوزارة.

و سيعكف وزراء الطاقة للدول الأعضاء في المنظمة خلال هذا اللقاء على دراسة المسائل التنظيمية و تقييم نشاطات المنظمة.

و سيتطرق الاعضاء خلال هذا اللقاء الوزاري الى وضعية سوق النفط العالمية و التحضير للطبعة 11 للمؤتمر العربي للطاقة.

كما سيكون اللقاء فرصة لتكريم الناجحين في الجائزة العلمية لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط لسنة 2016، حسب نفس المصدر.

و تعتبر منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط منظمة دولية ما بين الحكومات تأسست في 1968 من قبل الكويت و ليبيا و السعودية و انضمت اليها الجزائر في 1972.

و يكمن دور المنظمة، التي تتخذ من الكويت مقرا لها، في تنسيق السياسات الطاقوية للبلدان العربية بهدف تعزيز تطورهم الاقتصادي.

و على الصعيد الجهوي، تركز المنظمة على تنظيم التعاون حول تطوير النفط و المشاريع الجماعية و الاندماج الجهوي.