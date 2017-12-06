أويحي يترأس مع نظيره الفرنسي الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة بباريس يوم الخميس

يتوجه الوزير الأول احمد أويحيى غدا الخميس إلى باريس ليترأس مع نظيره الفرنسي ادوارد فيليب أشغال الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر انه "تلبية لدعوة ادوارد فيليب الوزير الأول للجمهورية الفرنسية سيتوجه احمد أويحيى إلى باريس (فرنسا) يوم 7 ديسمبر الجاري ليترأس مع نظيره الفرنسي إشغال الدورة الـ 4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية".

وخلص البيان ذاته إلى أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوفد يضم عددا من أعضاء الحكومة.