إضراب المعتقلين السياسيين الصحراويون بسجن "القنيطرة" المغربي

أعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون ضمن مجموعة "أكديم إزيك" المتواجدون بالسجن المركزي القنيطرة، خوضهم إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة ابتداء من اليوم الأربعاء، احتجاجا على استمرار الاحتلال المغربي في حرمانهم من حقوقهم القانونية وتجاهلها لمطالبهم المشروعة.

وطالب المعتقلون في بيان لهم المجتمع الدولي بالضغط على الدولة المغربية من أجل الإسراع في تنظيم استفتاء حر عادل ونزيه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره بنفسه.

كما ثمن البيان عاليا "الموقف التاريخي للإتحاد الأفريقي لفرض احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد ومشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في القمة الخامسة للإتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتأكيد على أن أي حل خارج الشرعية الدولية لا يحترم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير مرفوض".

وفي نفس الاطار ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي "تيفلت 2" يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي أعلنوه منذ الفاتح من نوفمبر 2017 لليوم السادس و الثلاثون على التوالي "في ظروف اعتقالية صعبة و أوضاع صحية جد خطيرة دون أدنى تدخل من المندوبية العامة لإدارة السجون و كل الجهات الوصية و التي لها علاقة مباشرة بملف المعتقلين السياسيين الصحراوين مجموعة اكديم ازيك".