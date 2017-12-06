ماكرون يؤكد على الإرادة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية ومكافحة الارهاب

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على الارادة المشتركة بين فرنسا والجزائر في تعزيز الروابط الاقتصادية و التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

و صرح ماكرون عقب لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا "لقد تطرقنا الى عديد المواضيع الثنائية سيما الارادة المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الى جانب مواضيع ستجد حلا لها بمناسبة الدورة ال4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية" المقررة يوم غد الخميس بباريس برئاسة الوزيرين الاولين احمد أويحيى و ادوارد فيليب.

كما اكد انه عبر خلال هذا اللقاء عن "امله في تطوير مشاريع في الجزائر" مشيرا في هذا الصدد الى مدرسة في مجال الرقمية من اجل السماح بتكوين الشباب في هذا الميدان و صندوق مشترك فرنسي-جزائري للاستثمار من اجل مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنويع اقتصاد الجزائر.

و خلص الرئيس ماكرون الى التأكيد بانه ناقش مع رئيس الجمهورية موضوع "سياساتنا في مجال التأشيرة مع الامل في توفير اطار مبسط و لكن مع مراقبة افضل لمكافحة الهجرة غير الشرعية".

فرنسا تقرر اعادة جماجم المقاومين الجزائريين /ماكرون/

كما أعلن الرئيس الفرنسي, امانويل ماكرون أن فرنسا قررت اعادة جماجم المقاومين الجزائريين المتواجدة حاليا بمتحف الانسان بباريس.

و قال الرئيس الفرنسي خلال ندوة صحفية في ختام زيارته إلى الجزائر "لقد وافقت على طلب عبرت عنه السلطات العمومية الجزائرية عدة مرات بشأن اعادة جماجم المقاومين الجزائريين, و اتخذت قرارا بالشروع في هذه العملية.