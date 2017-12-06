الجزائر تندد بقرار الإدارة الأمريكية إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

نددت الجزائر بقرار الادراة الامريكية اعلان القدس عاصمة لاسرائبل واصفة القرار بالخطير ومعتبرة اياه انتهاكا صارخا للوائح الدولية.

وافاد بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر، التي اطلعت ب"انشغال كبير" على قرار الادارة الامريكية المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل اليوم الاربعاء، تندد "بشدة" بهذا القرار الخطير باعتباره "انتهاكا صارخا" للوائح مجلس الامن الدولي ذات الصلة و الشرعية الدولية.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية: "لقد اطلعت الجزائر بانشغال كبير على قرار الادارة الامريكية المتضمن الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل" مضيفا أنها "تندد بشدة هذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة و الشرعية الدولية و باعتباره يقوض إمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة.

و أردف نفس المصدر ان "هذا القرار يحمل، من تمة، تهديدات خطيرة على سلم و أمن و استقرار منطقة جد حساسة تعاني أصلا من ويلات الحروب".

و خلص البيان إلى أن "الجزائر، التي تجدد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الثابتة، تدعو الأمة العربية و الأمة الإسلامية و المجتمع الدولي إلى التجند من أجل احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني و الوضع الدولي للمدينة المقدسة".