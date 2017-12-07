افتتاح أشغال الدورة الـ4 للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى بباريس

افتتحت هذا الخميس بباريس أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيي ونظيره الفرنسي إيدوارد فيليب.

وأجرى رئيسا حكومتي البلدين محادثات قبيل انطلاق الأشغال لتتوسع فيما بعد إلى أعضاء الوفدين.

كما كان لأعضاء الحكومة المرافقين للسيد أويحيي في هذه المهمة قبل انطلاق الأشغال لقاءات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين لاستكشاف فرص التعاون وتعزيز الشراكة الجزائرية الفرنسية.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع بالأحرف الأولى على حوالي عشرة اتفاقيات في المجال الصناعي و الثقافي و التعليم العالي و التكوين المهني و الصحة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

وسيحدد أعضاء الوفدين خلال اللقاء الوثيقة الاطار الجديدة للشراكة الخاصة بسنوات 2018-2022 علما أن الأخيرة (2013-2017) التي هي على وشك الانتهاء قد حددت المحاور الكبرى للتعاون على غرار تدعيم الرأسمال البشري والتنمية الاقتصادية المستدامة و الحكامة الرشيدة و عصرنة القطاع العمومي و دعم التعاون اللامركزي.

وأفادت مبعوثة القناة الأولى إلى باريس زكية لطاد أن انعقاد الدورة الـ4 للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية الاقنصادية والدفع بها لترقى إلى مستوى تطلعات الشعبين مضيفة أن محادثات ستجمع الطرفين قبل أن تتوسع لوفدي البلدين ،وسيتم خلال هذه الدورة التوقيع على عدة اتفاقيات في مجال التكوين المهني بإنشاء مدرسة في مجال الرقمنة و إنشاء صندوق مشترك لدعم للاستثمار لمرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتنويع الاقتصاد .

كما سيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى في مجال الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة قبل أن ينشط الوزيران ندوة صحفية و يلتقي أحمد أويحيى بأعضاء الجالية في السفارة الجزائرية بباريس للاستماع لانشغالاتهم.

المصدر : الاذاعة الجزائرية