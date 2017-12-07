العرض الأول لمسرحية "في انتظار القطار الأخير" بمهرجان المسرح المحترف لسيدي بلعباس

ستقدم جمعية الفن والثقافة "إبداع" لوهران العرض الأول لمسرحيتها "في انتظار القطار الأخير" الأحد القادم في إطار المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف لسيدي بلعباس (10-15 ديسمبر) حسب رئيس الجمعية.

ويتناول هذا الإنتاج الجديد الذي سيقدم بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس قصة "كل إنسان ملزم أن يقل القطار الأخير الذي سيوصله إلى وجهة يجهلها الكثير من ظل طريقه في الحياة " كما أضاف المسرحي ومخرج هذا العمل أمين ميسوم.

وتمت المعالجة الدرامية والترجمة لهذا النص للهولندي لكيم فان هان من طرف زغار حليمة وهي طالبة في الإخراج التمثيلي من قسم الفنون الدرامية بجامعة وهران 1 " أحمد بن بلة " وفق ذات المسرحي الذي قال بأن الجمعية تعمل على إبراز مواهب الجامعيين من خلال الاستفادة من مذكرات تخرج طلبة المسرح وتجسيدها في أعمال مسرحية.

ويجسد أدوار المسرحية الطالبان براهيمي بثينة سنة أولى دكتوراه ودحة إبراهيم الخليل سنة أولى ليسانس في اختصاص الإخراج المسرحي و التمثيل الفني بقسم الفنون الدرامية كما أشير إليه.

للتذكير فان للجمعية الثقافة و الفن " إبداع " رصيد ثري في الإنتاج المسرحي للكبار و الصغار منها "علال وعثمان" و" الآخر" و" الشعب فاق بالواجب" و"الحكيم" التي تتناول الشهيد البطل الشهيد العربي بن مهيدي .

كما توجت أعمال ذات الجمعية بعدة جوائز في مهرجانات وطنية ودولية منها في (الهند) في 2007 و بروسيا و المغرب في 2008 المصدر: وأج