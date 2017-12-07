انطلاق رالي تحدي الصحراء الدولي بمشاركة 99 متسابقا

أعطى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي هذا الخميس إشارة انطلاق الطبعة الثالثة لرالي تحدي الصحراء الدولي للمركبات والدراجات، من الواجهة البحرية لمدينة وهران نحو بلدية العريشة السهبية حيث تنطلق المرحلة الأولى للسباق، حتى نقطة الوصول،واحة تيوت بالنعامة، لمسافة 5ر 122 كلم بمشاركة 99 سائق مركبات ودراجات نارية.

وأوضح الوزير ولد علي في هذا الصدد"أن الرالي قد وجد دعما وتسهيلات من جميع الجهات الوصية في خطوة منها لإنجاح هذه التظاهرة ونحن نعمل على ديمومة هذه المبادرة لدعم حركية الجمعيات الرياضية على المستوى الوطني".

ويقطع المشاركون المسافة بين وهران وبلدية العريشة ( 50ر 285 كلم) عبر الطريق السريع وهي غير محتسبة بالنسبة للمتسابقين،على أن تبدأ منافسات الرالي رسميا من البلدية المذكورة وصولا إلى واحة تيوت (النعامة)، عبر مسلك ترابي ( 5ر122كلم) تعبره أنابيب البترول والفوز يكون حليف من يحقق اقل توقيت محتسب بالكرونومتر.

وحسب المنظمين، فان سباق المرحلة الأولى من العريشة إلى تيوت ، يعطي فكرة للمتنافسين عن فلسفة الرالي ونوعية الإبحار باستعمال الراد بوك ويمكن أيضا من تجريب وسائل المغامرة في تضاريس صعبة وجد معقدة ، على غرار محركات السيارات والدراجات النارية ومعدات المساعدة والتدخل الأخرى، قبل بداية الحسم في السباقات المتبقية ( 7 مراحل) التي تتطلب اليقظة والانتباه وعدم رهن الحظوظ، سيما وأن المسار تعبره أنابيب البترول .

وجندت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية ، لأول مرة طاقما طبيا متكونا من ستة اطباء ،أربعة ممرضين إضافة إلى ثلاث سيارات إسعاف.

وشارك في الموعد الرياضي سائقون من عدة بلدان أجانب يمثلون دول اسبانيا، ايطاليا، فرنسا، المانيا ، البرتغال، بالإضافة إلى البلد المنظم الجزائر.

ويجرى الرالي في ثماني مراحل هي: العريشة ( تلمسان) - تيوت (النعامة -المرحلة 1)، تيوث - تاغيث ( المرحلة الثانية)، تاغيت - تاغيت (حلقة / المرحلة الثالثة )، تاغيت - بني عباس (المرحلة الرابعة)، تاغيت- تاغيت ( حلقة/ المرحلة الخامسة)، تاغيت - تاغيت ( حلقة/ المرحلة السادسة) تاغيت- تيوت / النعامة ( السابعة) وتيوت - وهران ( المرحلة الثامنة) لمسافة اجمالية تقدر ب2500 كلم .

للتذكير فان التظاهرة الرياضية تهدف إلى منح الشباب فضاء احترافيا متنوعا لإبراز مهاراتهم وذكائهم في السياقة وتجريب مركباتهم ودعم خبرتهم إضافة الى الاحتكاك بنظرائهم الأجانب الذين سيكتشفون روعة وجمال الصحراء في مسالك صعبة ومرفهة عن النفس في الوقت نفسه. كما تعد المنافسة ، مناسبة لتكوين السائقين والرسميين الجزائريين حسب مسؤولي الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية.

وكان الشريك التقني الفرنسي ، آلان رولان، -الذي استعانت به الهيئة الفيدرالية في هذا الرالي ،قد صرح أن الإبحار في الصحراء سيكون صعبا ولن يكون الفوز حليف الأكثر سرعة في قيادة المركبة أو الدراجة النارية بل للذي يتحلى باليقظة والانتباه.

وذكر رئيس الاتحادية شهاب بلول أن السباق سينتقل هذه المرة إلى الجنوب الغربي للوطن آي بمنطقة تيوت - بني عباس، وتاغيت ( بشار) التي تزخر بأكبر كثبان رملية في العالم وهذا بعدما نظمت الطبعة الأولى والثانية للرالي في وسط الصحراء والجنوب الشرقي. هذه المرة سيتعرف المشاركون على جانب آخر من التضاريس المتنوعة .

المصدر: الإذاعة الجزائرية