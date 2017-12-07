وزير الأوقاف الفلسطيني للإذاعة:القرار الأمريكي جائر و يشبه وعد بلفور المشؤوم

وصف وزير الأوقاف الفلسطيني يوسف الدعيس في تصريح للقناة الأولى القرار الأمريكي اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي بالجائر و مشبها إياه بوعد بلفور المشؤوم.

و قال الدعيس "إن الغضب بدأ في فلسطين منذ أن سمع الشعب الفلسطيني بالقرار و الذي أراد أن يعبر بذلك عن إرادته و رفضه لهذا القرار و خرجت النساء و الأطفال و الرجال للشوارع منذ يوم أمس".

و أضاف المتحدث ذاته أن خطبة وزارة الأوقاف ليوم غد الجمعة في كل محافظات الوطن و في كل مساجدها هي التنديد بهذا القرار ثم مطالبة الجماهير بالخروج و المشاركة في مسيرات الغضب الجماهيرية التي تشهدها المدن و القرى الفلسطينية".

كما طالب وزير الوقاف الفلسطيني الشعوب بمؤازرة الشعب الفلسطيني "لكي نكون جميعا صفا واحدا و في خندق واحد ضد الإحتلال"

من جهتها اقترحت حركة فتح و على لسان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني ثلاث مسارات للتحرك فلسطينيا لمواجهة الخطوة الأمريكية.

و قال المجدلاني "هناك ثلاث مسارات رئيسية للتحرك لمواجهة القرار الأمريكي لأنه يشكل سابقة حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية التي تنفذ قرار الكونغرس الأمريكي المتخذ منذ سنة 1995 إلى غاية اليوم فإنه يشكل سابقة في إنتهاك القرارات الدولية و سابقة بإعتباره أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.وبالتالي فإنه يضع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الأساسي لعملية السلام في وضع تكون فيه غير مؤهلة على الإطلاق لرعاية العملية السياسية".

و أضاف يقول أنه و "من منظور سياسي فنحن في منظومة التحرير الفلسطينية أمامنا ثلاث مستويات، و هي تعزيز و تمكين المركز القانوني لدولة فلسطين على المستوى الدولي من خلال الانضمام إلى الإتفاقيات و المعاهدات الدولية بما في ذلك المنظمات الدولية المختلفة و كذا الرفع من مستوى التمثيل الفلسطيني لدى الدول التي إعترفت بدولة فلسطين و طلب أيضا إعترافات جديدة و إجراء محاولات مستمرة للإعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".

المصدر:الإذاعة الجزائرية