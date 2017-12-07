كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة خلال مسيرته الرياضية

فاز النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو اليوم الخميس بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وبتتويجه اليوم يحصل رونالدو على هذه الجائزة للمرة الخامسة خلال مسيرته الرياضية، وذلك بعد الإنجازات التي حققها مع فريقه ريال مدريد، ومع المنتخب البرتغالي كما يعادل الرقم القياسي الذي يحمله غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة.

وكان رونالدو احتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريال هذا العام للموسم الثاني على التوالي، حيث استعاد مع فريقه لقب الدوري الإسباني، الذي ظل بعيدا عنه طيلة أربعة مواسم، كما فاز مع الفريق الملكي أيضا ببطولتي كأس السوبر الإسباني على حساب منافسه التقليدي برشلونة، وكأس السوبر الأوروبي.

وقاد رونالدو منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، كما ساهم في صعوده للدور قبل النهائي ببطولة كأس القارات التي جرت بروسيا أيضا الصيف الماضي.

وتفوق رونالدو، الذي سبق له أن حصل على الجائزة أعوام 2008 و2013 و2014 و2016، على 30 مرشحا آخرين لنيل الجائزة، في مقدمتهم ميسي والجناح البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.