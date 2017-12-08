كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين بسكيكدة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الجمعة بسكيكدة،إثر عملية بحث وتمشيط من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيطي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 08 ديسمبر 2017، مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية بمنطقة رأس الخربة بالقطاع العسكري لسكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالقطاع العملياتي خنشلة (الناحية العسكرية الخامسة) من حجز 4 بنادق صيد و230 خرطوشة من مختلف العيارات و2 كلغ من مادة البارود".

كما"أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كمية معتبرة من الوقود تقدر ب10918 لتر بكل من سوق أهراسي تبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة)".

من جهة أخرى،"حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من بسكرة و ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) 1500 خرطوشة تبغ و شاحنة محملة بـ 40 قنطارا من مادة التبغ".

كما أحبط حراس السواحل بتيبازة"محاولة هجرة غير شرعية لـ 7 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان، أدرار، عين زام، تندوف وإليزي".

المصدر : واج