الجولة الـ 14:الرائد عين مليلة يسقط ببرج بوعريريج ومولودية بجاية تبقى في المطاردة

إنهزم الرائد جمعية عين مليلة خارج الديار أمام أهلي برج بوعريريج (2-0)، فيما تبقى مولودية بجاية وسريع غليزان في المطاردة بفضل الفوز بالترتيب على شبيبة سكيكدة ورائد القبة بنفس النتيجة لحساب الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي لعبت اليوم الجمعة.

ولم يفوت البرايجة فرصة استضافة الرائد جمعية عين مليلة ليفوزوا عليه (2-0) في مباراة سيطر عليها المحليون وجرت في أجواء مشحونة نظرا لقيمة النقاط الثلاث. هذا الفوز جعل الأهلي البرايجي يرتقي إلى المرتبة الرابعة برصيد 24 نقطة رفقة جمعية الشلف فيما توقف عداد الرائد عند النقطة 31.

وإفتتح زياد باب التسجيل للمحليين من كرة مرتدة من الحارس بعد ضربة جزاء(23) وسط احتجاجات كبيرة من الضيوف والطاقم الفني مما جعل الحكم يطرد المدرب شريف حجار. وأمن غربي النتيجة لصالح فريقه بتوقيعه الإصابة الثانية (65) في لقاء عرف أيضا طرد لاعب عين مليلة بوشكريط (81).

وإستفادت مولودية بجاية كثيرا من تعثر المتصدر لتبلغ النقطة 28 على بعد ثلاث خطوات من المتصدر بعد الانتصار أمام شبيبة سكيكدة بهدف لصفر سجله نوبلي في وقت متقدم (9).هذا الانهزام هو الثالث على التوالي لأبناء سكيكدة مما تسبب في تراجعهم إلى الصف السادس بمجموع 23 نقطة.

وواصل سريع غليزان سلسلة النتائج الايجابية والضحية هاته المرة كان رائد القبة الذي يبدو وانه لم يتأقلم بعد مع ريتم الرابطة الثانية.

واكتفى المحليون بهدف وحيد من مزيان في الدقيقة (29)، ليخطف السريع الغليزاني (26 نقطة) المرتبة الثلاثة من جمعية الشلف (24 نقطة) المنهزم أمام آمل بوسعادة (2-0) بهدفي بن شرقي (62) وبعلي (74).

وأنعشت جمعية وهران (22 نقطة) حظوظها في سباق الصعود بعد الفوز العريض على مولودية سعيدة (3-0) بأهداف حملت توقيع كل من مصمودي (27) وبن ويس (50) وزحزوح (83).

في المؤخرة فاز وداد تلمسان تاسع الترتيب (16 نقطة) على شباب عين الفكرون المتذيل بنتيجة (1-0) من هدف سجله بلحاج قبل ربع ساعة من نهاية المباراة (74)، فيما تغلبت مولودية العلمة (13 نقطة) أمام شباب باتنة بنفس النتيجة وبهدف زيتوني من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع (90+5).

وعرفت المباراة الأخيرة للجولة 14 ما قبل الأخيرة لمرحلة الذهاب تغلب غالي معسكر على شبيبة بجاية بواقع (2-1). وسجل للمحليين صيام (43) والحمري (65) مقابل إصابة حملت توقيع بلغربي (57).

النتائج الكاملة والترتيب:

وداد تلمسان - شباب عين الفكرون 1 - 0

سريع غليزان - رائد القبة 1 - 0

امل بوسعادة - جمعية اولمبي الشلف 2 - 0

مولودية العلمة - شباب باتنة 1 - 0

جمعية وهران - مولودية سعيدة 3 - 0

غالي معسكر - شبيبة بجاية 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - جمعية عين مليلة 2 - 0

مولودية بجاية - شبيبة سكيكدة 1 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 31 14

2. مولودية بجاية 28 14

3.سريع غليزان 26 14

4. جمعية الشلف 24 14

--. أهلي برج بوعريريج 24 14

6. شبيبة سكيكدة 23 14

7. جمعية وهران 22 14

8. شبيبة بجاية 21 14

9. وداد تلمسان 16 14

10. مولودية سعيدة 15 14

--. غالي معسكر 15 14

12. أمل بوسعادة 14 14

13. مولودية العلمة 13 14

14. رائد القبة 11 14

--. شباب باتنة 11 14

16. شباب عين الفكرون 10 14 .

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج