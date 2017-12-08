الجولة الـ 14: شباب قسنطينة يتوج باللقب الشتوي والوفاق السطايفي يعود في السباق

توج المتصدر شباب قسنطينة رسيما باللقب الشتوي، قبل جولة واحدة من إسدال الستار على مباريات مرحلة الذهاب، رغم تعثره فوق ميدانه أمام صاحب المركز الأخير اتحاد البليدة (1-1)، بدوره حقق الوفاق السطايفي نتيجة جيدة بفوزه على تاجنانت (2-0)، تضعه في الصف الثالث خلف الوصيف شبيبة الساورة التي انهزمت في وهران عل يد المولودية المحلية (1-0)، وذلك لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر لبطولة الرابطة المحترفة الأولى"موبيليس"لكرة القدم، التي لعبت يومي الخميس والجمعة وتختتم غدا السبت.

وعكس جميع التوقعات تعثر رائد البطولة شباب قسنطينة بميدانه أمام متذيل الترتيب اتحاد البليدة باكتفائه بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، بالرغم من افتتاح أصحاب الأرض لباب التهديف عبر المخضرم ربيح منذ الدقيقة (27)، قبل أن يتمكن أشبال المدرب البُليدي مصطفى سبع من تعديل الكفة بواسطة المدافع عوامري (72).

وبغض النظر عن هذا التعثر، ضمنت تشكيلة"السنافر"التتويج بلقب مرحلة الذهاب، بامتلاكها 31 نقطة بفارق خمسة نقاط كاملة على المطارد شبيبة الساورة ، قبل جولة واحدة من اختتام مرحلة الذهاب في حين عاد أبناء"مدينة الورود"بنقطة تُفيدهم من الناحية المعنوية لمواصلة الصراع من أجل البقاء بما أنهم تختتم جدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

وحقق وفاق سطيف عملية جيدة إثر إطاحته في ملعب الثامن ماي 1945 بدفاع تاجنانت بواقع (2-0)، حيث حسم أبناء"عين الفوارة"الأمور لصالحهم في الشوط الأول بإصابتين من تسجيل بن عياد (د5) وربيعي (د30). هذا الفوز يسمح لـ"السطايفية" باعتلاء الصف الثالث والعودة مجددا للمنصة بمجموع 24 نقطة، بينما يقبع دفاع تاجنانت في المركز الـ 13 (14 نقطة). ويبدو أن زملاء القائد عبد المومن جابو، قد خاضوا مقابلاتهم الأخيرة تحت إشراف مدربهم خير الدين ماضوي، الذي من المفروض أن يرحل ليقود العارضة الفنية للنجم الساحلي التونسي، وفقا للمعلومات التي نقلتها أمس الخميس الصحافة التونسية.

من جانبه تفوق فريق أولمبي المدية بملعبه الشهيد إمام إلياس على ضيفه نادي بارادو بنتيجة (1-0)، بفضل هدف بوعبد الله في الدقيقة (71)، الذي منح النقاط الثلاث، التي تسمح لأبناء"التيطري"بالتنفس قليلا و الصعود إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة بمعية شبيبة القبائل، بينما تراجع شبان فريق نادي بارادو إلى الصف السابع بمجموع 18 نقطة، رفقة شباب بلوزداد.

في غرب البلاد، حققت مولودية وهران الأهم بانتصارها بمعقلها الشهيد أحمد زبانة على شبيبة الساورة بأقل نتيجة (1-0)، واعتمد مدرب "الحمراوة" التونسي بوعكاز على لاعبه سعيد مصطفى، مسجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة (25) للظفر بفوزه السادس هذا الموسم الذي يضع فريقه في المرتبة الخامسة بمجموع 21 نقطة، بينما تبقى الساورة بمفردها في مركز الوصافة (26 نقطة).

وانتهى لقاء الكلاسيكو الذي جمع بين اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل فوق ميدان ملعب عمر حمادي ببولوغين, كما بدأ على وقع التعادل السلبي (0-0)، وتميزت هذه المواجهة بإشهار الحكم سعيدي لبطاقتين حمراوين، لوسط الميدان الاتحاد الدولي عبد الرؤوف بن غيث (د 80) ولمدافع الشبيبة الدولي فرحاني (د90).

وعلى ضوء هذا التعادل يحت"أبناء سوسطارة"الصف السادس (20 نقطة)، بينما يعود"الكناري"بنقطة ثمينة تضعهم في المرتبة العاشرة (16 نقطة) رفقة أولمبي المدية.

وافتتحت الجولة الـ 14 أمس الخميس بلقاء مقدم، شهد فوز مولودية الجزائر على اتحاد الحراش بنتيجة (2-0)، بفضل حشود (64) وبن دبكة (65) في داربي عاصمي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي وعلى ضوء هذا الفوز يحتل"العميد"المركز الرابع برصيد 22 نقطة، أما تشكيلة"الصفراء"فتبقى في المرتبة 15 وما قبل الأخيرة بمجموع 9 نقاط فقط.

وتختتم هذه الجولة الرابعة عشر، غدا السبت بإجراء مقابلتي اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس (سا 00ر15، بدون حضور الجمهور) وشباب بلوزداد - نصر حسين داي (سا 00ر16).

النتائج الجزئية والترتيب

الخميس 7 ديسمبر :

مولودية الجزائر - اتحاد الحراش 2 - 0

الجمعة 8 ديسمبر :

أولمبي المدية - نادي بارادو 1 - 0

مولودية وهران - شبيبة الساورة 1 - 0

اتحاد الجزائر - شبيبة القبائل 0 - 0

شباب قسنطينة - اتحاد البليدة 1 - 1

وفاق سطيف - دفاع تاجنانت 2 - 0

السبت 9 ديسمبر :

بسكرة (ملعب العالية) : اتحاد بسكرة - اتحاد بلعباس (سا 00ر15، بدون حضور الجمهور)

الجزائر (ملعب 20 أوت 1955): شباب بلوزداد - نصر حسين داي (سا 00ر16)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 31 14

2. شبيبة الساورة 26 14

3. وفاق سطيف 24 13

4. مولودية الجزائر 22 14

5. مولودية وهران 21 14

6. اتحاد الجزائر 20 13

7. شباب بلوزداد 18 13

--. نادي بارادو 18 14

9. اتحاد بلعباس 17 13

10. أولمبي المدية 16 14

--. شبيبة القبائل 16 14

12. نصر حسين داي 15 13

13. دفاع تاجنانت 14 14

14. اتحاد بسكرة 10 13

15. اتحاد الحراش 9 14

16. اتحاد البليدة 8 14.

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج