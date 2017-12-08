جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف شمال قطاع غزة

ذكرت تقارير صحفية محلية فلسطينية هذاالجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أحد الأهداف التابعة للفصائل الفلسطينية قرب الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ونقلت هذه التقارير إن طائرة استطلاع إسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة ارتفاع عدد الإصابات بين الفلسطينيين إثر المظاهرات التي اندلعت منذ ظهر اليوم الجمعة على الحدود الشرقية الرافضة للقرار الأمريكي بشأن القدس.

وقال القدرة في تصريح صحفي بأن الأحداث التي بدأت ظهر اليوم أسفرت عن استشهاد محمود المصري من مدينة خان يونس، إلى جانب إصابة 155 آخرين في المواجهات على طول الشريط الحدودي شمال وشرق قطاع غزة.

ووصف حالة ثلاثة فلسطينيين منهم بالخطرة إلى جانب استهداف سيارتي إسعاف تابعتين للهلال الأحمر الفلسطيني، فيما تمكنت الطواقم الطبية من معالجة 65 حالة اختناق ميدانيا في المناطق التي شهدت هذه الأحداث.

وكانت المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس شهدت اليوم الجمعة مظاهرات حاشدة دعت إليها القوى والفصائل الفلسطينية للتعبير عن رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.