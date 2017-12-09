مساهل يشارك بالقاهرة في اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بشأن القدس

يشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، هذا السبت بالقاهرة في اجتماع الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك لبحث التطورات الأخيرة بشأن القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي، ومناقشة التحركات العربية الممكنة تجاه هذا التغير في الموقف الأمريكي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

كما سيكون هذا اللقاء مناسبة للسيد مساهل لتجديد"موقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مع دعوة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي إلى التجند من أجل احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والوضع للمدينة المقدسة".

وقد سبق للجزائر أن أعربت عن"إدانتها الشديدة لهذا القرار الخطير باعتباره انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة ويمثل تقويضا لإمكانية بعث مسار السلام المتوقف منذ مدة طويلة، ويحمل تهديدات خطيرة على السلام والأمن والاستقرار في منطقة جد حساسة تعاني أصلا من ويلات الحروب".

وقال المحلل السياسي محمد طايبي أن ما حدث في القدس واعلان ترامب المستفز رفع التحديات الشعبية للدول الاسلامية والعربية إلى مستوى تجاوز بكثير مسار الجامعة العربية التي لم يعد لها أي تأثير إن على مستوى العلاقات الدولية أو الجهوية ، معتبرا اجتماع اليوم اجتماعا شكليا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية