مونديال رفع الأثقال 2017 لذوي الاحتياجات الخاصة: ميدالية برونزية للجزائري بتير

حقق الرباع الجزائري بتير حسين (أكثر من 65 كلغ) الميدالية البرونزية في فئته خلال البطولة العالمية لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة (رجال وسيدات) والتي اختتمت فعاليتها ليلة الجمعة بمكسيكو.

وانهي الجزائري مشواره في المرتبة الثالثة بعد أن تمكن من رفع حمولة 188 كلغ حققها خلال المحاولة الثالثة. وكان بتير قد رفع حمولة قدرت ب 183 خلال بداية المنافسة.

وتوج النيجري كيهيند بول (220 كلغ) بالميدالية الذهبية في الوقت الذي عادت فيه الميدالية الفضية إلى الصيني لوي لي (193 كلغ).

واكتفى الجزائريان حاج أحمد بيور (أكثر من 49 كلغ) وسميرة غريوة (اكثر من 45 كلغ) بالمرتبة السادسة في فئتهما.

ومن جهته، جاءت الجزائرية الأخرى نصيرة بلعربي في المرتبة 13 في فئة أقل من 86 كلغ والتي شهدت سيطرة كل النيجرية أليس أليوافيمياو، الصينية زهينغ فايفاي والمصرية حسان غهان على التوالي.

وخاضت بلعربي المنافسة في المجموعة الثانية أين رفعت حمولة قدرت ب 83 كلغ في المحاولة الثانية قبل أن تفشل في رفع حمولة 86 كلغ.

وكان المدرب الوطني لرفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة محمد صلاح الدين بن عطة قد صرح قبل انطلاق المنافسة أن مهمة الرياضيين الجزائريين المشاركين في المونديال تتمثل في تحسين وزن حمولتهم بعد موسم شاق بسبب الإصابات واللياقة البدنية.

يذكر أن حسين بتير وسميرة غريوة قد شاركا في الألعاب شبه الأولمبية لريو دي جانيرو موسم 2016.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية