تفحم طفل عمره 5 سنوات في حريق ببيت قصديري ببئر خادم بالعاصمة

أدى نشوب حريق على مستوى إحدى البنايات الفوضوية على مستوى حي "بيتافي" ببلدية بئر خادم ليلة أمس الجمعة في حدود الساعة 10 ليلا إلى تفحم طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بصورة كاملة ي حسبما أفادت به الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام بالمديرية العامة اليوم السبت ل/واج أن الحريق الذي نشب في حدود الساعة التاسعة ليلا و 48 دقيقة ببيت قصديري بحي "بيتافي" ببلدية بئر خادم ليلة أمس الجمعة أدى إلى تفحم طفل المسمى (ب . محمد ) بصفة كاملة تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالعالية في الوقت الذي أصيب باقي أفراد العائلة بحروق متفاوتة الخطورة

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الحماية المدنية سخرت خلال العملية شاحنتين للإطفاء و سيارتي (2) إسعاف .

من جهة أخرى أشار المصدر ذاته الى أن مصالح الشرطة العلمية لأمن ولاية الجزائر ستباشر عملها في التحقيق حول الأسباب الحقيقة للحادث .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج