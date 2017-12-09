الجوية الجزائرية : اضطرابات في الحجز بسبب التحول نحو نظام " أماديوس"

09/12/2017 - 12:49

أعلنت الجوية الجزائرية عن تسجيل اضطرابات على مستوى أنظمة الحجز وتسجيل الركاب و ذلك بسبب التحول نحو نظام الحجز الجديد  "أ ماديوس"  حسب ما افاد به بيان للشركة الوطنية للطيران. 

و سييتم تفعيل التحول من النظام الحالي للحجز إلى نظام "اماديوس" في العاشر من شهر ديسمبر الجاري ي يوضح البيان.

و سيتم تسجيل اضطرابات خلال الأيام الأولى من التحول للنظام  الجديد الخاص بالحجز وتسجيل الركابي يضيف ذات المصدر.

وأوضحت المؤسسة العمومية أن استعمال هذا النظام يمثل تحولا استراتيجيا  و يؤكد حرص الجوية الجزائرية على تقديم  خدمات أفضل لزبائنها من خلال استعمال وسائل تكنولوجية جد حديثة.

للتذكير ، كانت الجوية الجزائرية قد أبرمت اتفاقا مع المجمع الدولي "اماديوس اي تي" و المختص في أنظمة الحجز و البيع و خدمات السفر. و يسمح هذا النظام الذي أطلق عليه اسم  النظام الخدماتي للمسافر  بتسيير 

آلي اواتوماتيكي لحجز و إصدار التذاكر و التسجيل و الدفع عبر الأنترنت  و خدمة الواب و كذا برنامج الوفاء للجوية الجزائرية.

و من جهة أخرى ي يسمح هذا النظام الجديد للحجز بتعاون اكثر بين الجوية الجزائرية و الوسطاء المعتمدين و وكالات السفر و ذلك من خلال استعمال نفس أرضية حجز التذاكر و بيع منتجات السفر. 

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

 

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اقتصاد

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