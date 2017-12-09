الطبعة الـ 8 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما : "كيمتيو شيخ أنتا" و "يونايتد كيغدوم" يفوزان بالجائزة الكبرى

تحصل كل من الفيلم الوثائقي "كيمتيو شيخ أنتا" للمخرج السينغالي عصمان وليام مباي و الفيلم المطول الخيالي "يونايتد كيغدوم" للمخرجة البريطانية اما اسانتي مساء أمس الجمعة على الجائزة الكبرى في إطار الطبعة الثامنة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما المخصص للأفلام الملتزمة.

و كرمت اللجنة في فئة الأفلام الوثائقية و الأفلام الخيالية التي ترأسها السينمائيين الماليين مانثيا ديوارا و شيخ عمر سيسوكو خلال حفل اختتام الطبعة الثامنة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما الذي جرى بقاعة الموقار الفيلم الوثائقي "كيميتو شيخ أنتا" الذي يتطرق للمسار العلمي و النضالي للباحث السينغالي شيخ أنتا و الفيلم المطول الخيالي "يونايتد كيغدوم" الذي يعرض لأول مرة في الجزائر حول قصة حب بين ملك شاب من بوتسوانا و فتاة من لندن يقرران معا مواجهة كل العراقيل و قوانين الأبرتايد لتحقيق حلمهما.

كما سلمت اللجنة جائزتين خاصتين للفيلم الوثائقي "نعود من بعيد" (on revient de loin) للمخرج الفرنسي بيار كارل و الفيلم المطول الخيالي "في انتظار السنونو".

كما تم تكريم الفيلم الوثائقي "أوف فرام, الثورة حتى النصر" لمخرجه مهند يعقوبي حول نضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر و الفيلم الخيالي "ايرا او هوتال كامبريج" للبرازيلية ايليان كافي الذي تدور أحداثه حول حركة لأشخاص من دون مأوى و مجموعة من اللاجئين.

كما كرم جمهور الطبعة الثامنة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما الفيلمين الوثائقيين "مامون كولونيل" للسينمائي الكونغولي ديودوني حمادي و "جون جينيهي سجين الحب" لمخرجته الفرنسية ميشال كولري و الأفلام الخيالية "لم نكن أبطالا" لنصر الدين قنيفي و "باتايون" للروسي ديميتري مسخييف.

و بدوره كرمت محافظة الطبعة الثامنة لمهرجان الجزائر الدولي للسينما المخرج الفرنسي من أصول جزائرية رشيد بوشارب الذي كان حاضرا خلال حفل الاختتام حيث تم عرض فيلمه "طريق اسطنبول" (2016) الذي يتطرق إلى معاناة أم تبحث عن ابنتها ذهبت إلى سوريا للالتحاق بالمجموعات الإرهابية.

وبهذه المناسبة أشادت محافظة المهرجان زهيرة ياحي "بمساهمة كل الأطراف المعنية و الرعايا العموميين" في سبيل إنجاح هذا الحدث الثقافي.

و بالإضافة إلى عرض الأفلام تم تكريم شخصيات سينمائية جزائرية و أجنبية على غرار محمود زموري و يوسف بوشوشي اللذين وافتهم المنية مؤخرا إلى جانب المصور اليوغوسلافي ستيفن لابيدوفيك و السياسي السويسري جون زيغلر.

وللتذكير سجلت الطبعة ال8 لمهرجان الجزائر الدولي للسينما تنافس 18 عملا سينمائيا منها 9 أفلام وثائقية و 9 أفلام طويلة مخصصة للأفلام الملتزمة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج