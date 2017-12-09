استشهاد 3 فلسطينيين على الاقل و إصابة 15 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين و أصيب 15آخرون في غارات نفذها طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة, في حين تواصل قوات الاحتلال استهداف العديد من المناطق في القطاع و باقي الاراضي الفلسطينية، حسب حصيلة جديدة أوردتها وسائل اعلام فلسطينية اليوم السبت.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت ثلاث فلسطينيين و أصابت 15 آخرين في غارات جوية نفذتها صباح اليوم السبت على عدد من النقاط بقطاع غزة , مشيرة إلى أن طيران الإحتلال نفذ نحو 19 غارة جوية استهدف من خلالها العديد من المناطق في القطاع المحاصر منذ سنوات.

وكان حصيلة سابقة اشارت الى مقتل فلسطينيين في سلسلة الغارات التي تشنها مقاتلات حربية اسرائيلية منذ فجر اليوم على قطاع غزة حسب متحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة .

وأشارت ذات المصادر أن الاعتداءات الاسرائيلية لا زالت متواصلة في العديد من النقاط بمختلف الأراضي الفلسطينية, مبرزة أن هذه الإستهدافات تضاف إلى جملة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

في غضون ذلك، أشارت المصادر إلى أن الفلسطينيين سيخرجون في مظاهرات سلمية ضد الوضع القائم و ضد القرار الأمريكي الجائر القاضي بنقل السفارة الأمريكية لدى دولة الإحتلال إلى مدينة القدس و الإعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال, وذلك تنديدا بصمت المجتمع الدولي حيال هذا القرار المتعارض مع القانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج