زعلان : رصد أكثر من 9 آلاف مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية والنقل منذ 1999

بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم رصده من طرف الدولة لقطاع الأشغال العمومية و النقل منذ 1999 إلى غاية اليوم أكثر من 9.000 مليار دينار (ما يعادل قرابة 90 مليار دولار ) حسب ما أعلن عنه اليوم السبت وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير خلال الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول نقل و شحن البضائع انه تم تخصيص الغلاف المالي المذكور من خلال مختلف برامج إعادة بعث النمو و التي تم إقرارها منذ سنة 1999 ي مضيفا أن هذه الموارد المالية سمحت أساسا بإنجاز الطريق السيار شرق -غرب و الذي يبلغ طوله 1.216 كلم ي بما في ذلك الشطر الأخير الذي يربط بين الطارف مع الحدود الجزائرية - التونسية و الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وأضاف السيد زعلان أنه تم تخصيص الغلاف المالي لا نجاز سبعة (7) منافذ والتي تربط بين الموانئ الرئيسية للبلاد بالطريق السيار شرق-غرب و كذا انجاز الآلاف من الكيلومترات للطرقات و بعض المنشآت الفنية بالإضافة إلى صيانة الطرقات عبر عمليات عصرنة و الحفاظ على الآلاف من الكيلومترات من شبكة الطرقات.

و في ذات السياق ذكر الوزير أن مشاريع أخرى معنية بهذه التمويلات على غرار دعم شبكة الطرقات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا و كذا أشغال إحاطة المدن الكبرى بشبكة الطرقات و انجاز برنامج واسع للأنفاق و المنشآت الفنية و المحولات من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ على مستوى المراكز الحضرية الكبرى .

و في تفصيله أكثر لحصيلة تمتد لقرابة 20 سنة ذكر المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية والنقل برامج المنشآت الخاصة بالطرقات و المطارات لدعم تامين الحدود البرية الجنوبية للبلاد فضلا عن البرنامج الذي هو قيد الانجاز و المتعلق بإنجاز شبكة بطول 2.300 كلم من السكك الحديدية و صيانة و تطوير الشبكة الحالية للسكة الحديدية و التي يبلغ طولها 4 آلاف كلم.