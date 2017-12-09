زعلان : رصد أكثر من 9 آلاف مليار دينار لقطاع الأشغال العمومية والنقل منذ 1999

09/12/2017 - 16:03

بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم رصده من طرف الدولة لقطاع الأشغال العمومية و النقل منذ 1999 إلى غاية اليوم أكثر من 9.000 مليار دينار (ما يعادل قرابة 90 مليار دولار ) حسب ما أعلن عنه اليوم السبت وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان.

و أوضح الوزير خلال الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول نقل و شحن البضائع انه تم تخصيص الغلاف المالي المذكور من خلال مختلف برامج إعادة بعث النمو و التي تم إقرارها  منذ سنة 1999 ي مضيفا  أن هذه الموارد المالية سمحت أساسا بإنجاز الطريق السيار شرق -غرب و الذي يبلغ طوله 1.216 كلم ي بما في ذلك الشطر الأخير الذي يربط بين الطارف  مع الحدود الجزائرية - التونسية و الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وأضاف السيد زعلان أنه تم تخصيص الغلاف المالي لا نجاز سبعة (7) منافذ والتي تربط بين الموانئ  الرئيسية للبلاد بالطريق السيار شرق-غرب و كذا انجاز الآلاف من الكيلومترات للطرقات  و بعض المنشآت  الفنية بالإضافة إلى صيانة  الطرقات عبر عمليات عصرنة و الحفاظ على الآلاف من الكيلومترات من شبكة  الطرقات.

و في ذات السياق ذكر الوزير  أن مشاريع أخرى معنية  بهذه التمويلات على غرار دعم  شبكة الطرقات على مستوى ولايات الجنوب و الهضاب العليا  و كذا أشغال  إحاطة المدن الكبرى بشبكة الطرقات  و انجاز برنامج واسع للأنفاق و المنشآت  الفنية و المحولات من اجل التخفيف من حدة الاكتظاظ على مستوى المراكز الحضرية الكبرى .

و في تفصيله أكثر لحصيلة  تمتد لقرابة 20 سنة ذكر المسؤول الأول على قطاع  الأشغال العمومية والنقل  برامج المنشآت الخاصة بالطرقات و المطارات لدعم  تامين الحدود البرية الجنوبية للبلاد فضلا عن البرنامج  الذي هو قيد الانجاز و المتعلق بإنجاز شبكة بطول 2.300  كلم من السكك الحديدية و صيانة و تطوير الشبكة الحالية  للسكة الحديدية  و التي يبلغ طولها 4 آلاف كلم.

 

 

اقتصاد